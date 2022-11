Touchée par balle en 2007, Kadiata Diallo enfin évacuée par le colonel Doumbouya

CONAKRY-Votre quotidien en ligne, Africaguinee.com avait sonné l’alerte sur la situation critique de cette jeune fille, qui avait besoin d’une évacuation sanitaire d’urgence. Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, a entendu le cri de cœur. Kadiata Diallo, 28 ans, touchée par balle en 2007 vient de trouver son salut.

L’espoir de retrouver une vie normale vient de renaître chez cette fille malade depuis 15 ans, et complètement désespérée. Elle a finalement été évacuée la nuit dernière vers la Turquie pour des soins appropriés.

Après avoir été reçue en audience dans la journée du jeudi 17 novembre par le président de la transition, des mesures urgences ont été prises pour faciliter son voyage médical. Ses proches sont que nous avons interrogés sont émus.

« Nous sommes heureux de l'écoute du Président qui a enfin fait voyager Kadiata Diallo pour ses soins. Elle a voyagé à 2 heures du matin avec son médecin et sa sœur. Vraiment, il faut remercier Amadou Tham Camara, journaliste qui a facilité la rencontre avec le président à travers un certain Monsieur Diane. Merci à eux. On a vu le président jeudi. Kadiata a voyagé vendredi. Nous prions Dieu qu'elle recouvre sa santé. Ça n'avait que trop duré, beaucoup de personnes, y compris des ministres avaient promis d'aider en vain. Finalement, ils avaient cessé de répondre aux appels. Merci à tous pour le soutien », explique Laouratou Diallo qui a aidé Kadiata dans ses démarches.

La mère de Kadiata Diallo est aujourd'hui très heureuse de voir sa fille voyager. C'est en larmes que madame Mariama Ciré Diallo a exprimé ses sentiments. « Que vais-je dire au colonel Doumbouya ? Aujourd'hui, le président a montré que je suis sa mère et ma fille est sa sœur. Elle a voyagé enfin, avec l'engagement pris par le Chef de l’Etat de la sauver. 15 ans, c’est trop dans la vie de quelqu’un. Je remercie vous les journalistes qui m'ont aidé à faire passer le message pour expliquer la situation de ma fille. Chacun a fait ce qu'il a pu. Merci à vous tous », confie la mère de Kadiata en larmes.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com