Gouvernement de transition : Ce qui a changé après le mini-remaniement opéré par Doumbouya

CONAKRY-Plus d'un an après sa mise en place, la structure gouvernementale a été réaménagée pour la première fois. Mamadi Doumbouya, président de la transition a opéré vendredi un deuxième mini remaniement de l'équipe gouvernementale. Trois nouvelles têtes d’affiche font leur entrée au sein du Gouvernement dirigé par Bernard Goumou. Il s’agit de Gando Barry, Félix Lamah et Safiatou Diallo.

Un gouvernement de 27 postes ministériels dont deux secrétariats généraux avec rang de ministre. Ces postes sont occupés par 20 hommes et 7 femmes.

Des départements ministériels ont éclaté pour en devenir deux. C'est le cas du ministère des infrastructures et des transports. Ce département névralgique a été scindé en deux. Désormais, les Travaux publics et des Infrastructures sont à part, les Transports à part.

Le premier est dirigé par Elhadj Gando Barry, précédemment secrétaire général du ministère du budget. Le second est par Félix Lamah, précédemment expert en développement organisationnel et conduite du changement.

De même, le ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger a été également scindé. Morissanda Kouyaté occupe désormais le Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens établis à l’Etranger, alors que Pola Rose Pricémou, jusque-là ministre du commerce, des petites et moyennes entreprises, aura désormais la charge de diriger le ministère du Plan et de la Coopération Internationale.

Autres changements et nomination

La ministre de l'environnement et du Développement Durable Louapou Lamah a été nommée ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises.

Au ministère de l'environnement et du développement durable, c'est la secrétaire générale dudit département Safiatou Diallo qui a été promue ministre.

Autrefois ministère de la fonction publique, de l'emploi et du travail, ce ministère se voit désormais réduit au ministère de la fonction publique et du travail.

Désormais, c'est le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle qui englobe l'Emploi. L'agence Guinéenne pour la promotion de l'emploi (AGUIPE) est désormais rattachée au ministère de dirigé par Alpha Bacar Barry.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28