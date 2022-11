Dissolution des communes par le CNRD : Le parti de Cellou Dalein fulmine…

CONAKRY- Le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), dirigé par l'ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo s'est insurgé ce samedi 19 novembre 2022 contre la dissolution par la junte, de certains exécutifs communaux accusés de malversations financières.

Depuis son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2022, le Colonel Mamadi Doumbouya a dissous plusieurs conseils communaux. Jusque-là, ce sont plus de vingt exécutifs communaux qui ont été dissous. Dr Fodé Oussou Fofana, un des hauts dirigeants de l'UFDG a déploré cette décision du chef de la junte qui selon lui, fait entorse à la LOI.

"Au niveau des communes, nous avons constaté malheureusement qu'il y a la dissolution de certaines communes. On se demande où le problème ? », a lancé M. Fofana.

Pour Cellou Baldé, responsable des Fédérations intérieures du parti, précise que la Loi (code des collectivités locales) est pourtant très claire : « Pour dissoudre une commune, il faut au moins que le tiers ( 1/3 ) des membres composant la commune soient définitivement condamnés par un tribunal et qu'il y ait une décision de justice", a expliqué l’ancien député uninominale de Labé. Et Dr Fodé Oussou Fofana d’enfoncer le clou demandant la junte de respecter la LOI.

"Ce que nous demandons, c'est d'appliquer la loi. Si un Conseil communal détourne de l'argent, vous avez la preuve que les membres d’un Conseil a détourné de l'argent, il faut les traduire devant la justice, les présenter devant un juge. C'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation.

Mais on ne peut pas se lever un matin et dire qu'on a dissout la commune de N’zérékoré et de Kounsitel. Nous ne défendons personne. Nous sommes pour la lutte contre la corruption. Nous n’encourageons pas la corruption. Nous sommes pour la lutte contre la corruption mais en respectant la loi", a martelé Fodé Oussou Fofana.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023