Bankitruck présent au Symposium Mine Guinée 2022

Du 15 au 17 novembre 2022, l’innovation panafricaine dans le domaine du transport des minerais et du E-commerce d’agrégat, BankiTruck, a participé à la 7e édition du Symposium des Mines en Guinée.

Durant trois journées de discussions et de débats organisés sur plusieurs tables-rondes, plus de 1 000 participants se sont réunis autour des grands enjeux miniers en République de Guinée. Organisé par le Ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée, en partenariat avec AME Trade, les acteurs de l’industrie minière se sont rassemblés sur l’Esplanade du Palais du Peuple (Conakry) pour se rencontrer et échanger sur le thème : « Optimiser l’industrie minière pour catalyser le développement socio-économique de la Guinée. »

BankiTruck disposait également d’un stand, sur lequel les visiteurs et intervenants pouvaient en apprendre davantage sur les activités et les projets à forte valeur ajoutée développer par le groupe.

A travers sa plate-forme web, ses applications Android et IOS et son centre d’appel, BankiTruck offre la possibilité à toute société minière ou industrielle de bénéficier d’une offre de transport fiable pour le transport de ses produits facilement et rapidement.

Lors du panel sur l’innovation dans le secteur minier, le PDG de l’entreprise, Mamadou Bah, a présenté les récentes innovations développées par le groupe BankiTruck afin de répondre aux différentes problématiques du secteur.

Il s’agissait notamment de la visibilité à chaque étape de la chaîne logistique et de la vérification en ligne des spécificités des camions et machines.

A propos de BankiTruck

BANKITRUCK, filiale du groupe BANKI Technology, est une plateforme de location de camions et machines, et d’e-commerce d’agrégats.

Déployée en Guinée, au Mali et en Sierra Leone, la plateforme BankiTruck permet de louer des camions et machines pour le transport des minerais et des produits industriels, mais aussi d’acheter des agrégats (ciments, sable, granite…) pour les différents projets d’infrastructures.

A ce jour, plus de 3 000 camions et machines sont référencés sur la plateforme et 250 points de vente physique d’agrégats mis en place en Guinée, au Mali et en Sierra-Léone.