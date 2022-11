Symposium Mines Guinée : Youssouf Sylla parle de la participation de GAC

CONAKRY-La Compagnie minière, Guinea Alumina Corporation (GAC S.A) a participé à la 7ème édition du Symposium Mines Guinée, qui s'est déroulé du 15 au 17 novembre 2022, au chapiteau du palais du peuple. Interrogé sur ce rendez-vous majeur des acteurs miniers, le Directeur Général de GAC a livré ses sentiments.

"Le Symposium Mines Guinée est l'une des rencontres les plus importantes du secteur miner en Afrique. L'objectif pour la GAC de participer à cet événement, c'est de permettre aux différentes sociétés minières de discuter, sur comment ensemble nous pouvons prospérer de manière responsable et durable tout en servant de levier de développement de l'économie guinéenne", a déclaré M. Youssouf Sylla.

Pendant les trois jours, décideurs, acteurs miniers, investisseurs étrangers ou vendeurs d’engins miniers, ont pu échanger, partager des idées sur le développement de leurs activités.

"L'un des points qu'on a pu obtenir, c'est de pouvoir rencontrer des fournisseurs locaux (guinéens) capables de pouvoir répondre à nos différents besoins, en terme de chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est un bel espace de rencontres où fournisseurs et acteurs du secteur ont pu se rencontrer et discuter ensemble pour voir comment, chacune des parties travaillent pour s'entraider et répondre à leurs besoins respectifs ", a ajouté le directeur général.

Parlant des perspectives, M. Youssouf Sylla souligne les ambitions de Guinea Alumina Corporation (GAC).

"A GAC, nous sommes engagés à doubler notre contribution à l'économie guinéenne. Comment ? En augmentant notre croissance, en favorisant le développement et l'achat des équipements des fournisseurs locaux. Aussi, en contribuant au développement socioéconomique de la Guinée à travers le partenariat qu'on a avec les communautés", a-t-il annoncé.

Depuis son arrivée en Guinée, Guinea Alumina Corporation continue de monter en puissance. "En 2019, nous avons exporté un million de tonnes de bauxite, 11 millions en 2021 et cette année 2022, on vise 13. 7 millions. Donc c'est cette courbe de puissance que nous poursuivons ", a déclaré Youssouf Sylla.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28