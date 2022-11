Participation de la Société Minière de Boké (SMB) au Symposium des Mines de Guinée : la SMB s’engage en faveur de projets miniers inclusifs et responsables

La Société Minière de Boké (SMB) a pris part à la 7ème édition du Symposium sur les Mines en Guinée, qui s’est tenu du 15 au 17 novembre 2022. Durant cette grande rencontre sur trois jours, réunissant les acteurs miniers d’Afrique de l’Ouest et du monde entier, la SMB a présenté l’ensemble de ses activités au grand public : sur son stand, à travers des temps d’échanges avec les visiteurs et les participants, ainsi qu’au cours des prises de parole de ses représentants — avec l’objectif de valoriser son engagement en faveur du développement économique et social de la Guinée.

Durant trois journées de discussions et de débats organisés sur plusieurs tables-rondes, plus de 1 000 participants se sont réunis autour des grands enjeux miniers en République de Guinée. Organisé par le Ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée, en partenariat avec AME Trade, les acteurs de l'industrie minière se sont rassemblés sur l'Esplanade du Palais du Peuple (Conakry) pour se rencontrer et échanger sur le thème : "Optimiser l'industrie minière pour catalyser le développement socio-économique de la Guinée."

Opérateur minier depuis 2016, la SMB, au sein du consortium SMB-Winning, représente 38% de la production nationale guinéenne avec 32 millions de tonnes produites en 2021. La SMB représente ainsi un opérateur minier de référence en Guinée et dans le monde, ayant à cœur de créer un continuum d’activités sur toute la chaîne de valeur de la bauxite. Elle place également au cœur de ses priorité les retombées locales de l’activité miniere et ses relations avec les communautés, à travers la mise en œuvre d’une politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) exigeante et ambitieuse.

Lors des différents panels, plusieurs thématiques prioritaires pour la SMB ont été abordées, notamment les politiques de développement économique et social, de valorisation des talents, de formation professionnelle et de protection de l’environnement des entreprises minières. À ce titre, Ismael Diakite, Président de la Chambre des Mines de Guinée et Directeur général adjoint de la SMB, a eu l'honneur, le mardi 16 novembre, d'intervenir lors de la session dédiée à la mise en œuvre du contenu local : en particulier, sur la table-ronde intitulée "Expérience des Sociétés minieres dans la mise en œuvre du contenu local".

Fort d’un ancrage local et d’une réelle proximité avec les populations riveraines de ses activités, la SMB se donne pour ambition d'agir comme levier de développement économique et social partout où elle opère en Guinée. C’est pourquoi, durant son intervention, Ismael Diakité a réaffirmé l’engagement de la SMB à contribuer à l’amélioration directe des conditions de vie des populations dans ses zones d’intervention et faire que le secteur minier devienne un vecteur de développement économique pour toute la Guinée.

« La SMB est un acteur incontournable dans le secteur minier en Guinée. Sa participation au Symposium a beaucoup enrichi les échanges portant sur la manière de faire du secteur minier un réel vecteur de développement économique pour tous les Guinéens et les Guinéennes. Nous avons partagé nos expériences en matière de développement local, notamment nos programmes de soutien à l’agriculture, notre appui au développement d’infrastructures routières et ferroviaires de qualité, et nos initiatives en faveur de la formation professionnelle et des transferts de compétences » a également souligné Frédéric Bouzigues, Directeur général de la SMB présent au Symposium.

La SMB disposait également d’un stand, sur lequel les visiteurs et intervenants pouvaient en apprendre davantage sur les activités de la SMB, et ses initiatives de développement local dans la région de Boké. Celui-ci a notamment bénéficié d’une visite du Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, des l’ouverture du Symposium le mardi 15 novembre.

Le Symposium sur les Mines en Guinée a constitué une opportunité unique pour tous les acteurs du secteur de partager leur expertise, et échanger avec les représentants de la SMB sur les différentes actions menées en faveur du développement économique à travers la Guinée.