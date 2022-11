Guinée : Doumbouya décide de s’attaquer à un autre secteur…très pourri

CONAKRY-Le Président de la Transition est sur plusieurs fronts. En plus de la lutte contre la prévarication des ressources qui a la peau dure en Guinée, Mamadi Doumbouya a décidé de s’attaquer à une nouvelle problématique qui pourrit la vie à des millions de guinéens, d’où qu’ils se trouvent dans les quatre coins du monde.

Le chef de la junte veut mettre de l’ordre dans la délivrance des passeports, un secteur gangrené depuis de nombreuses années par l’amateurisme, la corruption et l’affairisme.

Ce jeudi, le colonel-président a dressé un constat regrettable, remuant le coup dans la plaie. « L’émission des passeports de services guinéens est manifestement soumise à des manœuvres frauduleuses permettant à des personnes étrangères et non habilitées à se faire procurer des ordres de missions et des visas de voyage », pointé le président de la transition.

Pour mettre de l’ordre dans ce secteur, Mamadi Doumbouya a nstruit les Ministres Amara Camara, Mory Condé Morissanda Kouyaté, Bachir Diallo, à lui déposer à bref délai un projet de décret règlementant l’émission des passeports de service.

« Les passeports qu’ils soient ordinaires, de services ou diplomatiques ne sont pas que de simples documents de voyage, ils engagent également la crédibilité de la Guinée à l’international », a fait remarquer le président de la transition guinéenne.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com