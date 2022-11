Le Prix du Livre Guinéen 2022 est révélé

La Fondation Orange Guinée, en partenariat avec la bibliothèque numérique YouScribe, ont lancé le 24 mai 2022 la première édition du Prix du Livre Guinéen, un prix qui a pour objectif de mettre en lumière les talents littéraires guinéens.

Cette 1ère édition a reçu les candidatures de 18 titres d’auteurs guinéens parmi lesquels 10 ont été retenus par un comité de sélection composé d’auteurs et critiques littéraires, membres du Club Littéraire Littérasphère.

Les 10 titres soumis au vote du public- plus de 2500 votes uniques recueillis sur la bibliothèque numérique YouScribe - étaient :

Nation Enchantée de Abdourahmane Sénateur Diallo, Innov Éditions Guinée

Elle Sex-Prime de Abdoul BALDE, Éditions Les Plumes Inspirées

Les lumières de Lampedusa de Raymond Bamane, Éditions Ganndal

Le chant du Griot de BAH Aboubacar, Editions Les Plumes Inspirées

Le fils du Président de Emma boré, Innov Éditions Guinée

Le Silence de Dieu de Cheick Talibé BALDE, Innov éditions Guinée.

Colère Lyrique de Mamadou Kalilou DIALLO, Éditions Les Plumes Inspirées

Saison des Amours de Mamoudou Montes DIAKITE, Éditions Les Plumes Inspirées

Le chemin de l'espoir de Ibrahima Bangoura, Éditions L’Harmattan

En l'an 3000 de Mory Mandiana DIAKITE, Éditions L’Harmattan

Les lauréats de cette première édition sont désormais connus.

Il s’agit de :

Abdourahmane Sénateur Diallo : Nation Enchantée avec 789 votes

Abdoul BALDE: Elle Sex-Prime avec 362 votes

Raymond Bamane : Les lumières de Lampedusa avec 299 votes

C’est au cours d’une cérémonie qui s’est tenue dans les locaux de la Fondation Orange Guinée (FOG), en présence à la fois des auteurs et des maisons d’éditions que les noms des lauréats ont été révélés.

Le gagnant remporte la somme de 10 000 000 GNF (dix millions de francs guinéens), un abonnement d’un an à la bibliothèque numérique YouScribe ainsi qu’une visibilité sur les plateformes digitales de la FOG et YouScribe; les deux autres lauréats bénéficient d’abonnement de 6 mois à la bibliothèque numérique riche de plusieurs milliers de contenus.

La mise en avant des auteurs et la promotion de la lecture chez les adultes mais aussi les plus jeunes sont déjà amorcées : avec la participation de la Fondation Orange Guinée au Salon International du Livre de Jeunesse, ce sont 8 établissements qui vont recevoir des « Bibliomalles » contenant chacune plus de 100 titres. Le renforcement des compétences des auteurs et professionnalisation des maisons d’éditions a aussi fait l’objet d’une attention avec le concours de la Fondation Orange et ses partenaires qui ont – durant le même salon - organisé des ateliers spécifiques en ce sens.

Pour en savoir plus, rendez-vous ICI

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes touchent plus de 160.000 bénéficiaires sur l’ensemble du territoire guinéen.

Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com

À propos de YouScribe

Avec plus d’un million de livres, de livres audio et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, avec plus d’un million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique des pays francophones du monde. Plus de 1 900 éditeurs ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe a reçu le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, a signé une convention avec l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), et l’AUF (Agence universitaire de la francophonie) pour la promotion de la langue française. YouScribe est accompagné par Digital Virgo, le leader du paiement mobile via les opérateurs et du marketing digital.