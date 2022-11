Attaque armée à Siguiri : Le bilan s’alourdit, des citoyens dans la rue...

SIGUIRI-La soirée de ce mardi 15 novembre 2022 a été très mouvementée dans la commune urbaine de Siguiri.

Six bandits armés jusqu’aux dents ont braqué un comptoir de vente d’or au quartier Energie dans la commune urbaine de Siguiri. Les assaillants ont emporté 400 grammes d’or et un montant estimé à plus de 100 millions de francs guinéens.

Lors de cette attaque armée, les malfrats ont échangé des coups de feu avec la police venue intervenir. Dans cette fusillade, un policier a trouvé la mort par balle, plusieurs autres ont été blessés. Parmi ces blessés, un a succombé ce mercredi 16 novembre 2022, a appris Africaguinee.com.

Un autre policier grièvement blessé a été évacué à Bamako.

Dans les rangs des bandits on apprend également qu’il y a eu un blessé balle qui se trouve alité dans un camp militaire à Siguiri.

Dans la matinée de ce mercredi 16 novembre 2022, des jeunes en colère ont investi les rues de la commune urbaine de Siguiri, pour protester contre la recrudescence des attaques à main armée dans la ville.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com