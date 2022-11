Winning Consortium Simandou participe à la 7ème édition du Symposium des Mines Guinée et réaffirme sa volonté de contribuer au développement économique et social en Guinée

Conakry, 15 novembre 2022 – Winning Consortium Simandou (WCS) participe au Symposium Mines Guinée qui aura lieu du 15 au 17 novembre sur l’Esplanade du Palais du Peuple.

Cette année, le Symposium Mines Guinée 2022 offre un cadre d’échanges et de débats entre les différents acteurs du secteur minier autour d’un objectif commun : « Optimiser l’industrie minière pour catalyser le développement socio-économique de la Guinée ».

La promotion des politiques de contenu local, le développement durable et l’engagement communautaire seront au cœur des discussions entre les différents panélistes et sont autant d’enjeux qui constituent les priorités de WCS. En participant à cet évènement majeur pour la Guinée, le Consortium réaffirme ainsi son engagement à contribuer au développement économique et social du pays.

WCS développe un projet intégré et transformateur pour la Guinée, en travaillant avec tous les Guinéens pour créer de la valeur partagée, en construisant des infrastructures majeures pour déployer le potentiel économique et social du pays et en offrant aux communautés des avantages durables et tangibles.

Le Symposium Mines Guinée constitue une opportunité unique de rencontrer les équipes du Consortium et d’échanger avec elles sur les différentes actions menées par WCS à travers la Guinée.

Le Consortium propose aux visiteurs de venir découvrir le projet, de partager l’expertise de ses équipes et d’échanger autour de retours d’expérience.

Notes aux rédacteurs

Le Consortium Winning est formé par Winning International Group, Weiqiao Aluminum (membre du China Hongqiao Group) et UMSI (United Mining Suppliers International). Le Consortium Winning a une capacité de production de 50 millions de tonnes de bauxite par an en Guinée. En plus de son expérience dans la construction et l'exploitation du chemin de fer Dapilon-Santou, il dispose d'avantages uniques dans les ports, le transbordement et le transport maritime.