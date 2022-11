Transactions monétaires : la banque UBA et la BnB signent un partenariat star…

CONAKRY-Dans le but de faciliter les transactions monétaires entre ses clients et les autres intuitions bancaires, la Banque UBA (United Bank for Africa) a signé ce lundi 14 novembre 2022 un accord de partenariat avec la BnB (Best Neo Banque). La cérémonie d’officialisation de ce partenariat s’est déroulée dans les locaux de l’agence principale de la banque UBA, sis à Kaloum.

Cet évènement solennel a été présidé par M. Mohamed Youla, représentant le Directeur Général de la Banque UBA. Il y avait également la présence des dirigeants des deux institutions partenaires dont Mme Fanta Kaba, directrice marketing d’UBA, le Coordinateur Pays de la BnB, monsieur Assinonvo Rétice, la responsable marketing de la BnB, Idiatou Diallo.

De quoi s’agit-il donc ? C’est un partenariat stratégique qui va soulager les clients des deux institutions partenaires. Précisément, il permet aux détenteurs de code BnB qui reçoivent un transfert d’argent de pouvoir directement les faire payer dans des comptes UBA.

Avec ce partenariat, les clients ont la possibilité d’accès H24 au fonds reçu sur leurs comptes via BnB transfert et en faisant un retrait via ATM en utilisation de la carte bancaire UBA ou initier un transfert vers son portefeuille monnaie électronique ou tout simplement se rendre dans une agence UBA. « C’est une solution qui permet aux clients de pouvoir bénéficier des services bancaires sans avoir à se déplacer forcément dans une agence ou sans avoir à faire avec la paperasserie qu’on trouve à laquelle ils peuvent se confronter lorsqu’ils se déplacent vers ces institutions » a expliqué M. Mohamed Youla, représentant Directeur Général de UBA Guinée.

L’officialisation de ce partenariat par les deux institutions a été saluée par le Coordinateur Pays de la BnB qui n’a pas manqué de remercier le partenaire stratégique UBA qui a permis de pouvoir offrir ce service à la population guinéenne.

« En terme de valeur ajoutée, nous permettons à chacun de nous, à toute la population guinéenne de by-passer certaines petites contraintes que nous avions dans un temps révolu qui nous obligeaient à nous déplacer et à tenir comptes de certains aspects avant de pouvoir retirer nos transactions aujourd’hui. A cet instant où nous parlons, ceci n’est plus un frein, peu importe l’heure, à n’importe quel moment de la journée, si vous souhaitez recevoir de l’argent, votre parent peut l’envoyer directement dans votre compte bancaire UBA.

Ceci est une grande valeur ajoutée que nous apportons à la population guinéenne. Le point crucial de ce partenariat, ces transactions se font aujourd’hui sans interventions humaines. Ça veut dire qu’à tout moment de la journée, avec un temps de réponse très court, votre partenaire ou votre parent en Europe, aux Etats-Unis, Canada peut vous envoyer de l’argent que vous recevrez en un temps court sur votre compte bancaire. On aime tous la discrétion pour tout ce qui est financier. Ça veut dire que vous pouvez à tout moment venir à un point de service retirer votre argent », a expliqué M. Assinonvo Rétice.

Ce partenariat vient à point nommé, a indiqué le responsable de la vente des produits de UBA, à l’entame de son propos. « On en avait vraiment besoin, vue notre orientation stratégique dans le domaine du digital qui consiste à rendre autonome nos clients pour tout ce qui est transaction financière. Nous sommes omniprésents dans le transfert d’argent, nous sommes parmi les leaders dans ce pays. Donc, nous avons juste réfléchi à trouver un moyen à mettre à la disposition de nos clients pour recevoir discrètement de façon simplifiée ces transactions réussies à travers le monde orienté vers la Guinée. C’est donc ce qui a été fait. La BnB a ce niveau de technicité pour bien mener ce projet. Nous l’avons fait, il est concret aujourd’hui.

Au moment où nous parlons, certainement, il y a des clients qui font des transactions actuellement. Donc tout ce que nous demandons aux gens, c’est d’avoir un compte UBA et communiquer à leurs proches pour recevoir instantanément les fonds virés sur leur compte. Et ils auront le choix suivant les multitudes canaux que nous mettons à leur disposition pour faire leur retrait en toute discrétion indépendamment de tout temps. C’est-à-dire quelle que soit l’urgence qui est là, le client peut aller, faire son retrait et continuer », a précisé M. Bappathé BARRY, responsable de la vente des produits de UBA.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28