Kankan : Le Préfet Kandja Mara à la barre...

KANKAN-Le procès du contrôleur général de police Kandja Mara, actuel préfet de Kankan, s’est ouvert ce mardi 15 novembre 2022 au tribunal de première instance de Kankan.

Il est accusé d’avoir tenu des propos à caractère négationniste, ethnique et régionaliste par le biais d’un système informatique, lors d’une négociation pour une sortie de crise le 30 octobre dernier, dans la sous-préfecture de Forécariah l.

Selon le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan, ce sont des faits qui sont prévus et punis par les dispositions des articles 26 et 27 suivants de la loi L/ 2016/037/AN du 28 juillet 2016, relative à la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel en République de guinée.

A la barre, le Préfet a reconnu les propos qu’il a tenu, mais a précisé que c’est dans le but de résoudre un différend. Le ministère public a requis deux ans de prison assorti de sursis contre l’administrateur.

« Au cours des débat,s il a reconnu effectivement avoir tenu ses propos. Les débats ont pris fin, le tribunal nous a donné la parole pour nos réquisitions. Le ministère public a requis contre lui 2 ans de prison assorti de sursis », explique le procureur Daouda Diomandé.

Le président mis le dossier en délibéré pour le mardi 22 Novembre 2022.

A suivre…

Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com