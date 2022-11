Immersion à l'école de commandement de Kaloko : les remerciements des Dirigeants des EPA et sociétés publiques au Président de la Transition

A la suite de l'immersion des DG et DGA des EPA et sociétés publiques à Kalako du 11 au 13 novembre 2022, nos remerciements vont à Monsieur le Président de la Transition qui nous a permis de découvrir l'endroit d'où est partie l'initiative de l'acte qui a libéré le peuple de Guinée du joug le 5 septembre 2021. En nous y envoyant en immersion, il nous a permis de comprendre les raisons qui justifient les sacrifices innombrables qu'il ne cesse de consentir avec les autres membres du CNRD pour améliorer le bien-être des Guinéens.

Au camp de Kalako, base des Forces Spéciales, vivent des hommes qui ont un respect religieux pour les symboles du pays, notre république, dont le drapeau. A 7 heures du matin, les voilà au mât pour la montée des couleurs. A 18 heures, ils viennent les descendre avec toute la déférence qui est due aux couleurs nationales. Ils sont solidaires entre eux et cette solidarité se voit au camp et au-delà, elle va à tous les Guinéens sans distinction de religion, de sexe ou d'ethnie. Ils ont du respect pour leur travail auquel ils sont commis avec passion. Ils sont ponctuels, assidus, propres, respectueux de la hiérarchie. Ils travaillent en équipe. Ils sont sincères et honnêtes et cela se lit à travers leurs langages empreints de simplicité et aussi de netteté, dénués de tout manque d'égard envers l'autre, fût-il un civil. Ils ne parlent qu'à bon escient.

Les lits dans lesquels ils y dorment n'ont aucun confort. Certains dorment à même le sol et pourrait être la proie des moustiques qui se gavent de leurs sangs. Rien de cela ne conduit au découragement ou à la lassitude morale chez eux. L'humeur malgré la charge des quotidiens y est toujours la même : imperturbable. Ces hommes qui ont la mort comme hypothèse de travail sont dévoués à la nation, à la défense de ses intérêts stratégiques et de sa population. Qu'en est-il de nous, DG et DGA des EPA et des sociétés publiques ?

Nous avons été nommés pour prendre de grandes décisions pour le bonheur des Guinéens, pourtant les informations et renseignements disent que nous voyageons en première classe, logeons dans les grands hôtels, nous nous soignons dans les plus grands hôpitaux à l'étranger et nos photos dans ces lieux ne tarissent pas sur les réseaux sociaux et sont le plus souvent publiées par nous ou les membres de nos familles. Le rappel à l'ordre est clair : <<Nous avons été nommés pour servir la Guinée et les Guinéens et non pour se servir. >>

Kalako est une école de commandement où la hiérarchie suffit à fonder l'obéissance, où règne l'indispensable discipline. Les dirigeants savent déléguer, déconcentrer ou décentraliser la responsabilité ou le pouvoir. Le goût de la responsabilité y est enseigné et aussi celui de l'initiative. Nous y avons été envoyés en vue de nous fournir une formation humaniste devant faire de nous des dirigeants d'établissements publics plus compatissants. Aussi, pour affiner nos capacités de réflexion, de jugement et nos facultés de prise de décisions utiles.

En nous y envoyant à Kalako, le Président de la Transition nous donnait l'occasion d'améliorer nos performances en nous inspirant du quotidien de ceux qui dans de pénibles conditions produisent des résultats élogieux. Si le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD avaient pris le pouvoir pour jouir de ses honneurs et privilèges, ils n'auraient nommé aucun civil à une quelconque responsabilité. Comme le changement des conditions du peuple était leur seule préoccupation, ils ont alors fait appel à toutes les compétences afin que chacun du mieux de ses capacités y pourvoit.

L'immersion à Kalako a été plus qu'un rituel d'apprentissage. A la vérité, il a été un pèlerinage qui a modifié chacun de nous en bien. Chacun y est sorti avec une meilleure version de lui et avec une résolution ferme : produire plus de résultats et prendre en compte l'intérêt général dans toute prise de décision.

Nous réitérons l'expression de nos gratitudes et de nos reconnaissances à l'endroit du Président de la Transition, Chef des Armées, Colonel Mamadi Doumbouya, d'avoir permis à chacun de nous de servir la nation avec le savoir-faire qu'il a. Beaucoup d'entre nous aspiraient à occuper des responsabilités afin de servir le pays, mais à nos âges respectifs, nous nous en doutions fort que cela puisse arriver sitôt ou maintenant. C'est bien par le Président de la Transition que cela est arrivé, ainsi des rêves sont devenus réalités.

Notre engagement sera sans faille, nous le réitérons encore une fois. Notre loyauté au Président de la Transition ne fera point défaut et notre allégeance ira toujours à la Guinée pour la gloire de qui le Colonel Mamadi Doumbouya est entièrement dévoué.

Nos remerciements vont également à l'équipe d'encadrement à sa tête les Colonels Amara Camara, Mouctar Kaba Spartacus, les commandants Barry Elhadj Baba et Kamano aussi à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de notre immersion. Nous ne saurons finir sans faire une mention spéciale aux Ministres Djiba Diakité, Ousmane Gaoual Diallo et Mory Condé qui ont bien voulu faire le déplacement afin de nous y rendre visite et de nous y prodiguer des conseils utiles.

Pour les DG et DGA des EPA et sociétés publiques,

Mohamed Bakary KEITA

DG du CNSP