Cellou Dalein a-t-il parlé avec Alpha Condé? Ce qu’en dit l’UFDG…

CONAKRY- Jusqu’à la chute d’Alpha Condé le 05 septembre 2021, les relations entre l’ancien président et son principal opposant étaient très tendues. Cellou Dalein Diallo vivait « reclus » dans sa résidence, privé de sa liberté de mouvement. Ce n’est pas tout, le siège et le quartier général de sa formation politique étaient fermés, plusieurs hauts dirigeants de son parti écroués. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le coup de force opéré par le colonel Mamadi Doumbouya, délogeant Alpha Condé du Palais Sékhoutoureyah. Une opération saluée à l’époque l’ancien Premier ministre et l’écrasante majorité des guinéens qui avaient applaudi la chute du président octogénaire.

Mais depuis beaucoup d’eau a coulé sous le pont. La gestion de la transition par le CNRD, acronyme de la junte au Pouvoir ne fait pas l’unanimité et les critiques fusent. Cette situation a amené une situation inédite dans le landerneau politique guinéen. Des forces qui, hier, étaient antagoniques se sont rapprochées de manière spectaculaire pour faire face à la junte.

C’est dans ce cadre que l’on a assisté au rapprochement entre l’UFDG et le RPG arc-en-ciel, deux partis que tout opposait, il y a encore un an. Selon Jeune Afrique, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé se seraient parlés au moins deux fois. L’information révélée ce mardi 15 novembre 2022 surprend certains. Mais dans les rangs de l’UFDG, la prudence est encore de mise. Cette information est prise par les pincettes.

« Je ne suis pas au courant d'une éventuelle communication entre le président Cellou Dalein Diallo et l'ex président Alpha Condé. S'il y a eu appel entre les deux et relayé par Jeune Afrique, je ne suis pas encore informé. Jeune Afrique a sûrement de bonnes raisons de communiquer sur une telle situation. Mais moi je ne lis pas ce journal et je prends ses informations sur les pincettes », a confié Kalémodou Yansané, un des vice-présidents de l’UFDG.

Ces derniers mois dans ses différents meetings en dehors du pays, Cellou Dalein Diallo a admis qu’il y a aujourd’hui une alliance de fait entre son parti l’UFDG et le RPG arc-en-ciel, fondé par Alpha Condé. Il dit à qui veut l’entendre qu’il est de sa mission noble de réconcilier les guinéens, en approchant même ceux qui lui ont commis du tort. Une position assumée par Kalémodou Yansané.

« Nous avons des concurrents voir des adversaires politiques qui ne sont pas forcément des ennemis. Il y’a eu beaucoup d’opportunistes autour du président Cellou Dalein et qui ont bâti leur réputation par ce biais. On les connaît mais il n’a jamais affiché une quelconque hostilité à leur égard.

D’autres étaient chez le Président Cellou Dalein matin midi et soir, ils étaient avec nous dans toutes les activités y compris les manifestations politiques pacifiques. Par la suite, ils sont devenus des adversaires les plus déterminés mais nous ne gardons pas de rancune. On dit en politique, qu’on ne dit jamais, jamais. Donc, nous n'avons pas d'adversaires considérés comme ennemis mais nous avons des concurrents et des adversaires politiques.

A commencer par le président Alpha Condé qui a mis nos cadres en prison, qui nous a séquestré au domicile le président Cellou lui-même, nous avons été privés de notre victoire en 2010 et en 2020 mais il n’est pas un ennemi », a précisé l’ancien député.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com