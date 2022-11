INTEGRA lance les champs écoles à Mamou, Pita et Dalaba pour la formation de 144 jeunes

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a lancé en mars 2022 de nouveaux parcours de formation appelés « champs écoles », dans les villes de Mamou, Dalaba et Pita. Au total, ce sont 144 jeunes âgés de 18 à 35 ans qui bénéficient d’une formation aux techniques agricoles, de production et de fabrication de biofertilisants et biopesticides.

Lieux d'échanges d'expériences et de connaissances, les champs écoles permettent aux producteurs d'apprendre en pratiquant et les dotent d'outils pour analyser leurs pratiques et identifier des solutions à leurs problèmes. À terme, les jeunes formés seront capables de :

Produire par eux-mêmes au moins deux cultures pratiquées dans la localité ;

Fabriquer et utiliser des intrants biologiques (engrais biologique et biopesticides) ;

Maitriser les techniques de transformation et de conservation des produits agricoles (jus, confitures, purée…) ;

Intégrer les métiers de l’agriculture à travers l’exploitation d’un champ.

Ce parcours a été mis en place pour développer l’employabilité des jeunes spécialement dans ces localités, car les bénéficiaires ont été choisis sur des critères spécifiques, à savoir : posséder ou être en mesure d’exploiter une parcelle de terre pour pouvoir mettre en application les connaissances acquises lors de la formation.

Amadou Siddy DIALLO, formateur Enabel sur le champ école de Pita déclare : « Le ministère de l’Agriculture a mis à disposition du programme INTEGRA 5000 m2 de champs cultivables en vue de l’installation d’un champ école. 33 jeunes de Pita dont 25 femmes bénéficieront de la formation. Nous sommes maintenant en train de démarrer les travaux de labour à la charrue pour ameublir le sol. D’ici quelques jours, la formation théorique en salle débutera, nous déploierons 33 apprenants pour entamer les activités pratiques de formation sur site. »

Les champs écoles constituent une approche d’apprentissage innovante, qui enseigne aux jeunes apprenants du programme à travers des cas pratiques comment développer leurs compétences et accroitre leur expérience dans le domaine agricole. À travers cette formation, les jeunes bénéficiaires vont apprendre un métier et ils sortiront munis d’une certification qui permettra leur insertion professionnelle dans la région.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

