INTEGRA fait un don de matériel au comité d’entretien des rues pavées de Hafia 3

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a fait un don de matériel au Comité d’Entretien des Rues pavées de Hafia 3, le 30 septembre dernier, ce afin de soutenir le service de nettoyage et de réparation des infrastructures construites dans le cadre de ce programme.

En effet, dans sa logique de création d’opportunités d’emploi pour les jeunes Guinéens, le programme INTEGRA a construit et rénové des infrastructures routières dans la zone d’intervention Conakry–Kindia–Mamou–Labé, au profit des collectivités locales. Les élus locaux et les usagers de la route ont été invités à participer à la gestion durable de ces infrastructures à travers la mise en place d’un Comité d’Entretien des Rues et des brigades de contrôle et d’entretien.

Le représentant de la mairie, ravi de cette initiative, déclare : ‘’A travers le programme INTEGRA, nous remercions l’Union européenne et ses partenaires, pour les nombreuses actions déployées en faveur de notre collectivité, et particulièrement pour ce don récent en matériel d’entretien des ruelles, qui arrive à point nommé. Nous nous engageons à pérenniser l’action engagée en nous impliquant dans la gestion durable de l’entretien des infrastructures routières au profit de la communauté locale.‘’

L’implication des élus locaux et des usagers dans la gestion des rues pavées à Hafia 3 a démarré en amont par le transfert de compétences relatives aux techniques d’entretien des rues et de gestion des déchets solides et liquides.

Cet appui assurera la garantie d’un environnement sain aux riverains et aux usagers des ruelles pavées. Il se poursuivra par la mise en place des activités de collecte et de transport des déchets solides, assurées par des PME locales.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat. Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

#INTEGRA_GUINEE | #AFRICATRUSTFUND | #UNCDF | #PNUD | #ITC | #ENABEL | #GIZ | #TEAMEUROPE | #EUSOLIDARITY | #AUEU | #UE