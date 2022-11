Hydrocarbures : TotalEnergies Marketing Guinée inaugure une nouvelle station-service à Ratoma

CONAKRY-Acteur majeur dans la commercialisation et la distribution des hydrocarbures en Guinée, la société TotalEnergies Marketing Guinée se rapproche davantage à sa clientèle à Conakry. Le vendredi 11 novembre 2022, elle a procédé à l'inauguration d'une nouvelle station-service à Ratoma.

Cette inauguration a connu la présence des dirigeants de l’Entreprise et des invités de marque dont le Directeur MSCG Afrique de TotalEnergies Mr Imrane BARRY, Monsieur Adje KACOU Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée, représentants de la Société Nationale des Pétroles de Guinée et des Transporteurs (SONAP), représentants du bureau des transporteurs, représentants du bureau des Gérants et plusieurs cadres de TotalEnergies Marketing Guinée.

Selon le Directeur Général TotalEnergies Marketing Guinée, l’inauguration de cette nouvelle station-service entre en droite ligne avec la semaine client “Africa Customer Week 2022” qui se déroule cette année du 06 au 11 novembre 2022.

« Chaque année depuis 4 ans, TotalEnergies Marketing Guinée organise la semaine du client ‘’Africa Customer Week’’ . L'objectif de cette semaine était d'aller à la rencontre de nos clients et partenaires, les écouter, échanger avec eux et identifier ensemble des axes d'améliorations », a expliqué Adje Kacou.

« Toujours à vos côtés », c’est autour de ce thème que cette 4ème édition de la semaine du client a été organisée cette année. Une façon pour TotalEnergies Marketing Guinée de rappeler à ses clients et partenaires qu'elle est là, à chaque instant, pour les soutenir, les accompagner et relever ensemble les défis futurs de transition énergétique, a précisé le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée.

Cette inauguration est la deuxième du genre en 2022 et elle précède trois autres qui se dérouleront cette semaine. La nouvelle station inaugurée offrira à la clientèle plusieurs services et produits, à savoir : du carburant de qualité (Excellium), des lubrifiants de hautes performances, des produits d’entretien automobile et des services d’entretien tels que le lavage, les vidanges, le graissage.

Et ce n’est pas tout. Dans cette nouvelle station flambant neuve qui emploiera une dizaine de jeunes (homme-femme) formés dans le centre de formation de TotalEnergies Marketing Guinée, les clients pourront aussi utiliser leur carte pétrolière.

Pour le Directeur Réseau de TotalEnergies Marketing Guinée, la simplicité, le respect de la clientèle, la sécurité des stations-services et la proximité avec la clientèle font de l’Entreprise le leader en Guinée, dans le domaine des hydrocarbures. La société compte de nos jours plus d’une centaine de stations organiques sur le territoire national.

« La station TotalEnergies Nana que nous inaugurons aujourd'hui, est la 133ème station organique. Nous avons 63 autres qui sont nos stations partenaires. Nous jouons un rôle de leader et nous comptons maintenir notre leadership et aller de l'avant pour toujours maintenir ce que nous faisons à l'endroit de la clientèle. C’est-à-dire qu’en plus de la proximité, chez nous, la sécurité de nos clients quand ils viennent chez est une priorité », a précisé Vincent OUEDRAOGO.

TotalEnergies Marketing Guinée occupe la deuxième place sur le continent africain du point de vue proximité clients et de traitement de la clientèle. La Société compte bien garder sa place dans ce classement au terme de l’évaluation qui se poursuit. La cérémonie d’inauguration a pris fin par la coupure du ruban.

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com