Guinée : Nouveau rebondissement dans l'affaire Foniké Mengué et Ibrahima Diallo...

CONAKRY- Rebondissement dans l'affaire Oumar Sylla alias Foniké, Ibrahima Diallo et Saïkou Yaya Barry.

Alors que le doyen des juges d'instructions du tribunal de première instance de Dixinn avait abandonné la majeure partie des charges retenues contre ces activistes, le parquet de Dixinn vient de relever appel devant la Cour d'Appel de Conakry.

Interrogé par Africaguinee.com, l'un des avocats de Foniké Mengué et de Ibrahima Diallo a annoncé que dès demain le dossier sera en appel et que toutes les formalités vont être faites pour enfin aller au procès le plus rapidement que possible.

"Il y a eu un rebondissement dans l'affaire de nos clients. Déjà, nous avions des griefs contre l'ordonnance du doyen des juges d'instructions et on s'attendait à un non-lieu. Mais, en lieu et place du non-lieu, le juge d'instructions a abandonné certaines charges et celles qui ont été retenues sont renvoyées en correctionnelle. Donc, finalement on était décidé d'aller rapidement à l'audience pour en finir parce que, pour nous c'est un dossier vide.

Le parquet ayant pris la température et comme il a le droit d'appel absolu de toutes les ordonnances juridictionnelles d'instructions contrairement aux autres parties, il a exercé ce droit devant la Cour d'Appel. Si tout va bien le dossier sera demain en appel, les formalités vont être faites et nous irons à l'audience le plus rapidement que possible", a indiqué Maître Salifou Béavogui avant de revenir sur les charges qui ont été abandonnées par le juge d'instructions.

"Ils étaient poursuivis pour les faits qualifiés d'incendie volontaire, de pillage, d'association des malfaiteurs, des coups et blessures volontaires mais après toutes investigations, ces infractions ont été abandonnées. On a retenu que l'infraction d'attroupement non autorisé et complicité des autres infractions que je viens de citer. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel", a expliqué cet avocat tout en invitant ses clients à arrêter leur grève de faim.

"J'invite mes clients d'arrêter leur grève de la faim et attendre que cette phase soit franchie parce qu’elle commande une audience. Au cours de cette audience, si nos prétentions sont prises en compte, nous pouvons obtenir beaucoup d'avantages. Donc, je les invite à reprendre à s'alimenter", a lancé Maître Salifou Béavogui.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

