Diplomatie : Mamadi Doumbouya nomme de nouveaux ambassadeurs…

Madame Aminata Koïta , Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire près de la république populaire de Chine, précédemment chargée d'affaires.

Monsieur Aliou Barry, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près République Fédérale d'Allemagne, précédemment chef des affaires politiques et conseil politique principal à la mission de l'Union Africaine pour le Mali et Sahel MISAHEL Commission de l'Union Africaine ;