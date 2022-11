Des notables de Dinguiraye à la présidence : "Nous sommes venus exprimer notre soutien au Colonel Doumbouya..."

CONAKRY- Une délégation de la Coordination des Ressortissants de Dinguiraye résidents à Conakry a été reçue à la Présidence par le conseiller personnel du Président de la Transition, Elhadj Thierno Mamadou Bah ce lundi 14 novembre 2022.

L'objectif de cette visite était de signifier leur adhésion aux idéaux du Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. La délégation a également profité de cette occasion pour féliciter, remercier et encourager Elhadj Thierno Mamadou Bah pour les "initiatives" qu’il entreprend dans le cadre de la paix, la cohésion sociale et le développement de la préfecture Dinguiraye.

Dans son allocution, le porte-parole de cette délégation a affirmé que Elhadj Thierno Mamadou Bah est sur les pas de ses parents, qui ont toujours prôné la paix et le bon voisinage.

"Si Elhadj Thierno Mamadou Bah appelle ses frères et sœurs à l’union et la cohésion sociale, à l’entente gage de tout développement, ce n’est pas une surprise pour nous. Raison pour laquelle, nous sommes venus lui dire merci pour ce qu’il a fait, pour ce qu’il est en train de faire et tout ce qu’il fera auprès du Président de la Transition, pour Dinguiraye et pour toute la Guinée", a affirmé Elhadj Kaly Diallo avant de revenir sur le tournoi préfectoral de football doté du trophée Colonel Mamadi Doumbouya à Dinguiraye, initié par Elhadj Thierno Mamadou Bah.

"Lorsque la Coordination des ressortissants résidants à Conakry a reçu la lettre d’information de l’organisation d’un tournoi préfectoral doté du trophée Colonel Mamadi Doumbouya, nous avons exprimé notre soutien total en faisant un communiqué à la radio rurale de Dinguiraye, invitant toutes les populations à soutenir cette initiative. Et une délégation de la coordination prendra part à la finale. C’est une manière de montrer notre adhésion totale aux idéaux du Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya qui a pris un fils de Dinguiraye comme son Conseiller personnel. Ceci est très significatif", a ajouté le porte-parole de circonstance de cette délégation.

Revenant sur la nomination de Elhadj Thierno Mamadou Bah au poste du conseiller du Colonel Mamadi Doumbouya, la coordination des ressortissants de Dinguiraye résidents à Conakry a fait une promesse au Président de la Transition.

"Nous considérons donc, que c’est tout Dinguiraye qui a été nommé à ce haut poste de responsabilité. Nous sommes venus exprimer le soutien de tout Dinguiraye au Colonel Mamadi Doumbouya, notre fils et lui rassurer de notre accompagnement à travers des prières et bénédictions pour la réussite de cette transition", a conclu Elhadj Kaly Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023