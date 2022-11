Customer Week 2022, Semaine du client : TotalEnergies Marketing Guinée organise une visite guidée sur le dépôt du chargement du carburant dans les Camions-Citernes

Comme chaque année depuis plus de 4 ans, TotalEnergies Marketing Guinée organise sa semaine du client du 07 au 11 novembre. L’objectif de semaine est d’aller à la rencontre de ses clients et partenaires afin de les écouter, échanger et identifier avec eux des axes d’améliorations communs.

Pour cette 4ème édition, le thème est « Toujours à vos côtés ». TotalEnergies Marketing Guinée a souhaité rappeler à ses clients et partenaires BtoB et BtoC qu’elle est avec eux à chaque instant, pour les soutenir, les accompagner et relever ensemble les défis actuels et futurs de transition énergétique.

Ce jeudi 10 novembre 2022, TotalEnergies Marketing Guinée a ouvert les portes du dépôt du chargement de carburant à Coronthie, dans la commune de Kaloum, à ses clients. Cette visite guidée a concerné aussi le Dépotage en station à Bellevue, dans la commune de Dixinn. La démarche s’inscrit dans le cadre de la semaine du client initiée par cette compagnie d’hydrocarbures du 07 au 11 novembre 2022.

A propos de la visite guidée, elle a débuté à la Société Guinéenne des Pétroles sise à Coronthie, dans la commune de Kaloum. C’est ici où se trouve la centrale du chargement du carburant. Là, la Société guinéenne de pétrole (SGP) assure la réception des produits qu’elle importe pour approvisionner le pays. Abel NANDIOLO, Directeur Général de la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) explique le processus.

« Ce matin, on a eu l’honneur d’accueillir un de nos clients qui a souhaité faire visiter nos installations et présenter aussi ses activités à ses clients fidèles pour les rassurer sur la capacité à maitriser la qualité du produit sur le territoire. TotalEnergies Marketing est un client qui passe dans nos installations pour s’approvisionner en carburant. C’est l’un de nos passeurs importants, donc, nous sommes fiers de les avoir parmi nos clients », a indiqué le Directeur Général de la Société Guinéenne de Pétrole (SGP).

Cette visite guidée qui était conduite par le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée, Adje Kacou, a connu la présence de journalistes, des hommes de culture, un conseiller national du CNT ainsi que des clients de la Société. A cette occasion, les responsables de la société ont d’abord présenté TotalEnergies Marketing aux clients invités, ses produits et leur particularité par rapport aux autres compagnies évoluant dans le secteur des hydrocarbures.

« La semaine du client est très importante chez TotalEnergies Marketing Guinée. Aujourd’hui, le plus important pour nous, c’est la qualité du produit que nous proposons à nos clients. Tout au long de cette semaine, on a profité pour non seulement écouter nos clients, en même temps leur parler de la qualité de nos produits. C’est l’objet de notre visite guidée d’aujourd’hui. Ensuite, on a profité également pour voir le système d’additivation pour comprendre la différence entre nos produits et les autres en termes de qualité », a expliqué le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée.

Chez TotalEnergies Marketing, on ne badine avec la qualité des produits. Toutes les dispositions sont prises pour que la clientèle ait un carburant de qualité qui soit profitable aux moteurs des engins. Excellium est un produit de qualité qui est le seul vendu dans nos stations maintenant.

« Nous utilisons Excellium qui est un produit qui vous permet d’augmenter le nombre de kilomètres à parcourir, de nettoyer vos moteurs. L’autre avantage de l’Excellium, il permet d’économiser la consommation de carburant. C’est un produit qui a été introduit depuis 2018. Il couvre aujourd’hui la totalité de nos stations-services », a ajouté M. Adje Kacou.

Ibrahima Lincoln Soumah est l’un des clients invités à cette visite guidée de TotalEnergies Marketing. Notre confrère a exprimé toute sa satisfaction vis-à-vis de la société, car ayant compris tout le sérieux qui entoure la chaine de distribution.

« C’est ma première fois de vivre cet exercice. J’ai été agréablement surpris par tout ce que j’ai entendu et vu ce matin à la Société Guinéenne des Pétroles. Les activités sur le site, le service… ça m’a beaucoup étonné pour tout ce qui se passe ici en terme de référence. Cette visite m’a permis de comprendre les différents dépôts de la SGP à travers le pays, les produits de TotalEnergies et j’ai surtout appris qu’il y a une différence entre les produits pétroliers dans les différentes stations. Avec toutes les explications que j’ai reçues ici, désormais je sais où trouver le bon produit en terme de carburant. Je sais également où orienter les clients où autres personnes pour le carburant et autres produits de moteur de leurs engins », a déclaré le journaliste.

Ismaël Diakité, responsable distribution et stockage de la Société Nationale des Pétroles apprécie la qualité des produits de TotalEnergies Marketing.

« TotalEnergies est l’un de nos clients qui paient et distribue du carburant de bonne qualité à la population guinéenne. Ils sont venus aujourd’hui nous parler de cette visite, surtout nous expliquer la qualité de leurs produits que je trouve d’ailleurs excellent », a témoigné M. Diakité.

Cette journée de visite guidée s’est achevée à la station de dépotage de TotalEnergies Marketing sise à Bellevue. Là, les invités ont assisté au dépotage en station.

Siddy Koundara Diallo

Pour Aficaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28