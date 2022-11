Coopération : La Guinée et Brésil signent un important accord…

CONAKRY-La Guinée et le Brésil ont signé un important accord de coopération, ce lundi 14 novembre 2022. Ledit accord paraphé entre le ministre guinéen des affaires étrangères et l’ambassadeur du Brésil en Guinée, exempte désormais les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services des deux pays de visa pour pouvoir voyager.

« Nous venons de signer un accord visant l’exemption de visa pour certaines catégories de ressortissants de nos deux pays. C’est-à-dire, à partir du 14 décembre, les Guinéens qui sont détenteurs de passeports diplomatiques ou de services n’auront plus besoin de demander un visa pour voyager au Brésil, et vice-versa », a déclaré Antonio Carlos De Salles, ambassadeur du Brésil en Guinée.

Cela va faciliter les échanges des missions officielles, a-t-il ajouté. « Nous avons beaucoup de choses en vue, telles que la première commission mixte, les relations politiques (…). A partir de 2023, il y aura beaucoup de choses à faire ensemble entre le Brésil et la Guinée. Cet accord va nous faciliter énormément ce travail », a indiqué le diplomate brésilien.

Cet accord va booster les relations économiques, politiques, scientifiques entre le Brésil et la Guinée, selon le ministre des affaires étrangères. Dr Morissanda Kouyaté annonce d’ailleurs que la partie guinéenne va rigoureusement le respecter.

« C’est avec un grand honneur que j’ai signé aujourd’hui au nom de notre pays cet accord qui créée l’exemption de visas pour des délégations officielles, par l’élargissement de tous ceux qui détiennent un passeport de service ou diplomatique. Je suis sûr que cela va booster les relations économiques, politiques, scientifiques entre le Brésil et notre pays, la Guinée.

Je félicite le président Lula pour son élection et vous dire que ce que nous venons de signer sera rigoureusement respectée par la partie guinéenne. Tous les Guinéens qui viendront au Brésil feront en sorte que vos lois soient respectées. Nous savons que cela sera réciproque. Ces exemptions doivent nous aider à booster nos deux économies et nos relations bilatérales », a indiqué Morissanda Kouyaté, ministre des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger.

