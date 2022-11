Avis de recrutement: Aide et Action recrute un Responsable de Programme

Depuis plus de 40 ans, Action Education (anciennement Aide et Action), association internationale de développement par l’éducation, assure l’accès à une éducation de qualité pour les populations les plus vulnérables et marginalisées, en particulier les enfants, les filles et les femmes, afin que toutes et tous puissent maîtriser leur propre développement et contribuer à un monde plus pacifique et durable. Dans le cadre de ses activités, elle recrute un Responsable de Programme. Merci de lire ci-dessous les détails du profil recherché et comment postuler.