Troisième mandat : Le parti de Macky Sall sur les traces du RPG arc-en-ciel d’Alpha Condé…

DAKAR-Macky Sall sera-t-il candidat à propre succession pour un troisième mandat controversé au Sénégal ?

Si le président Sénégalais continue d’entretenir le flou sur le sujet, au sein de sa formation politique, l’APR (Alliance pour la République) ce n’est plus le cas. Certains cadres de son parti martèlent ouvertement que pour la présidentielle de 2024, la candidature de Macky Sall a été déjà officialisée au sein de l’Apr.

« C’est une obligation qu’il (Macky Sall) écoute le parti et se conforme à sa décision. Il est notre candidat. Et, il n’y a pas de plan B, plan C ou plan X. Le seul plan qui existe est la candidature du Président Macky Sall pour la présidentielle de 2024 », a annoncé le Directeur des structures du parti présidentiel.

Mbaye Ndiaye, qui s'est confié au journal LeQuotidien nuance toutefois, annonçant l’organisation prochaine d’un Congrès pour présenter la candidature du Président Macky Sall.

La phobie du troisième hante le Sénégal. Arrivé au Pouvoir en 2012 puis réélu en 2019, M. Sall n’a toujours clarifier ses intentions. Le dirigeant sénégalais continue de maintenir le suspens alors que l’inquiétude gagne certains sénégalais.

Fin octobre, neuf organisations de la société civile sénégalaise avaient invité solennellement Macky Sall à ne pas présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Reste à savoir s’il va suivre les traces d’Alpha Condé. Lequel, poussé par des cadres de son parti, le RPG arc-en-ciel, malgré une forte opposition en Guinée et à l’étranger, avait fait un forcing pour s’octroyer un troisième mandat au prix de sacrifices très lourds. La suite, on la connait.

A suivre…

Africaguinee.com