Téléphonie mobile : Orange Guinée organise la 5ème édition du Digitalk

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée a organisé ce samedi, 12 novembre 2022 à Conakry la 5ème édition du Digitalk par Orange.

Cette activité qui s'est pérennisée au fur du temps constitue un rendez-vous important au cours duquel, plusieurs sujets liés au digital sont abordés par les responsables de cette entreprise qui vient de célébrer ses 15 ans d'existence en Guinée.

Dans le but de faire connaître à sa clientèle, les services rendus grâce au digital, la société de téléphonie mobile Orange Guinée organise depuis déjà 5 ans, une journée consacrée à cet effet.

Au cours de cet évènement dénommé « Digitalk par Orange », des étudiants en Télécommunication et autres sont invités par les organisateurs.

« Nous organisons chaque année le Digitalk par Orange. C'est un cadre que nous créons pendant lequel nous invitons des personnes pour parler du numérique d'une manière générale et des sujets liés au métiers des télécoms en particulier. L'idée pour nous chez Orange c'est de démocratiser l'accès à ces informations, inviter des étudiants afin qu'ils puissent vraiment s'imprégner de ces sujets. Depuis 5 ans nous organisons le Digitalk et aujourd'hui le thème était axé sur les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises des télécoms », a précisé Mohamed Lamine Keita, responsable de la division communication institutionnelle chez Orange Guinée.

En ce qui concerne les innovations apportées dans le service rendu par le biais du digital, Mohamed Lamine Keita, a d'abord indiqué que tout est mis en œuvre pour faciliter par exemple, l'utilisation de certaines applications comme Orange et moi et Orange Money. Poursuivant, le responsable de la division communication institutionnelle à Orange Guinée a mis l'accent sur la couverture du réseau qui est un maillon clé de la digitalisation. A date soutient-il, Orange Guinée est la seule entreprise téléphonique qui couvre l'ensemble du territoire guinéen (33 préfectures et 304 sous-préfectures avec le réseau 3G et 4G).

« Au-delà de ça, nous accompagnons les entreprises parce qu'une entreprise qui évolue aujourd'hui en Guinée a besoin d'être connectée. Quand vous prenez des banques qui sont représentées à l'intérieur du pays et à Conakry, elles ont besoin d'être connectées. Toutes les sociétés qui veulent avoir un service de connexion stable travaillent avec nous », a-t-il dit.

Prenant part à la cinquième édition du Digitalk par Orange, Albert Zézé Guilavogui, étudiant en Licence 3 Télécommunication à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry s'est réjoui des connaissances acquises. A l'en croire, celles-ci lui permettront de se tracer un chemin dans son domaine qui est la Télécommunication.

« Je tiens à remercier Orange Guinée pour l'opportunité qu'elle offre aux étudiants guinéens pour s'émanciper dans l'ère du numérique. Participer à ce Digitalk est un plus pour mon parcours académique. Étant un étudiant en Télécom, cela m'a donné une idée sur comment me préparer sur les enjeux du numérique. A partir d'aujourd'hui, je pourrai planifier les métiers rentables non seulement pour mon pays mais aussi pour le monde. Mon rêve est de pouvoir un jour créer une startup pour recruter des jeunes gens pour développer mon pays sur le plan technologique. C'est ma passion », a-t-il déclaré.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com