Foot guinéen : Les nouveaux statuts rejetés par les délégués statutaires…

CONAKRY- C’est un nouveau coup de théâtre qui vient confirmer l’ampleur de la crise qui mine le football guinéen.

Les soixante (60) délégués convoqués ce samedi 12 novembre en Assemblée Extraordinaire ont rejeté les statuts révisés de la FGF (fédération guinéenne de football). A l’issue du vote, 47 membres statutaires ont voté « non » contre 13 pour le « oui ».

A la veille de ce vote, la CAF et la FIFA avaient averti que la révision des statuts et du code électoral de la FGF reste une étape indispensable et primordiale à l’organisation et la tenue des élections d’un nouveau Comité Exécutif qui marquera la fin du mandat du CONOR.

Avec le résultat de ce vote, l’on se dirige une nouvelle fois vers un renouvellement du mandat du CONOR, qui dirige le football guinéen.

Un procès-verbal des résultats de ce vote sera établi et envoyé à la Fifa et la Caf qui en tireront toutes les conséquences.

A suivre...

