Falsification des résultats du BEPC : l’étau se resserre autour des cadres suspendus, des interpellations signalées

KANKAN-Une enquête vient d’être ouverte par le Parquet du tribunal de première de Kankan autour de l’affaire de falsification des résultats du BEPC (Brevet d’études de premier cycle) qui éclabousse huit cadres du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation. Alors que ce dossier continue de faire du bruit, deux d’entre eux ont été interpelés et entendus. L’annonce a été faite par Fallou Doumbouya, Procureur Général près la Cour d'Appel de Kankan.

Le magistrat indique que « suite aux révélations et dénonciations faisant état de l'altération frauduleuse des résultats du Brevet d'Études Premier Cycle, session 2021 dans la Région administrative de Kankan, mettant en cause certains cadres du système éducatif en service à l'Inspection Régionale de l'Éducation de Kankan et d'ailleurs, le Parquet d'instance de Kankan, a après analyse et ce, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure pénale, ouvert ce jour, une enquête préliminaire ».

Ladite enquête a été confiée au Commandant de la Région de Gendarmerie de Kankan à l'effet de procéder à des investigations minutieuses et complètes pour des faits susceptibles d'être qualifiés de faux et usage de faux en écritures publiques commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, de la fraude dans les examens, la production et la fabrication par l'altération de données informatiques et complicité de ces chefs.

Ces faits sont prévus et réprimés par les dispositions combinées des articles 585, 586, 686, 19 et 20 du code pénal ainsi que de l'article 13 de la loi N°L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016 relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée.

A date, deux (2) des huit (08) personnes suspectées sont déjà interpellées, entendues sur procès-verbal et placées en garde à vue dans les locaux de l'unité d'enquête, précise M. Doumbouya qui invite les élèves- victimes de ces infractions à se constituer en collectif afin que leur représentant se présente à la région gendarmerie de Kankan pour qu'il soit auditionné.

« Tous les suspects sur lesquels pèsent des indices graves et concordants pouvant motivés leur inculpation seront déférés au parquet compétent, en vue qu’il soit donné à la procédure la suite légale qui sied », a assuré le Procureur Fallou Doumbouya

Depuis Kankan, Facély Sanoh

