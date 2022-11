Ministère des Infrastructures : Yaya Sow et son équipe sur le grill…

CONAKRY-Suspendus le dimanche 06 novembre 2022 à titre conservatoire, pour une durée non encore déterminée, le ministre des Infrastructures et des Transports Yaya Sow et les sept hauts fonctionnaires de son département sont toujours dans l’incertitude.

Alors qu’ils attendent d’être fixés sur leur sort sur fond d’interrogatoires, le ministère des infrastructures est placé sous tutelle du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Pour éviter une paralysie totale des activités dans ce département névralgique, le colonel Ibrahima Sory Bangoura a pris un acte pour nommer des intérimaires à certains postes.

M. Ibrahima Camara a été nommé Secrétaire Général par intérim du Infrastructures et des Transports, tandis que madame Aissatou Sow a été nommée cheffe de cabinet par intérim du même département.

Les deux promus étaient respectivement conseiller principal au l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire et conseillère juridique au ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Pendant ce temps, les auditions des cadres suspendus se poursuivent du côté de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN).

Le ministre Yaya Sow a déjà été entendu en début de semaine. Aujourd’hui, ils sont sur le grill, leur avenir au sein du département des infrastructures devient de plus en plus incertain.

A suivre…

Focus Africaguinee.com