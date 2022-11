Doumbouya tient à la transparence : "Tous les contrats de l’exercice budgétaire 2022 seront audités…"

CONAKRY-Visiblement, le colonel Mamadi Doumbouya tient à la transparence de sa gestion. Ce jeudi 10 novembre 2022, le Président de la transition a annoncé l’Audit de tous les contrats de l’exercice budgétaire 2022 par l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et par l’Inspection Générale des Finances (IGF).

Cette décision est motivée par un constat amer fait par le chef de l’Etat. La persistance des vieilles habitudes dans la gestion des deniers publics.

Réitérant son engagement dans la défense des intérêts de la patrie et la préservation entière de la chose publique contre toutes formes de dilapidation, Mamadi Doumbouya veut s’assurer que le budget de l’exercice 2022 a été bien géré. Pour ce faire, tous les contrats de l’Etat durant l’année 2022 seront passés au peigne fin.

Dans un premier temps, il a demandé au ministre du Budget de lui fournir un document synthèse de l’engagement de crédit concernant tous les contrats passés au titre de l’exercice budgétaire de 2022 de tous les départements ministériels, des Etablissements Publics Administratifs (EPA) et des sociétés publiques.

Dans le même sillage, il a instruit au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, de lui fournir la liste de toutes les lettres de paiements adressées à la Banque Centrale (BCRG) concernant les contrats signés et payés en 2022.

Quant au Gouverneur de la BCRG, il a été chargé de faire un document synthèse concernant chaque paiement effectué par la Banque concernant les contrats passés au titre de l’exercice budgétaire de 2022.

Ce n’est pas tout. Le Président de la Transition a instruit le Premier ministre de prendre les bonnes dispositions pour engager l’audit de tous les contrats au titre de l’exercice budgétaire 2022 des différents départements ministériels, y compris la Primature, de tous les EPA et de toutes les sociétés publiques par l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et ce, dans un bref délai.

Défense du bilan devant le Peuple

Le ministre secrétaire-général de la Présidence a été instruit de prendre toutes les dispositions pour transmettre directement les conclusions des premiers audits de l’Inspection Générale d’Etat et de l’Inspection Générale des Finances déjà disponibles concernant l’exercice budgétaire 2022 à l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) pour en tirer toutes les conséquences de droit.

Tous les ministres du Gouvernement et tous les directeurs généraux des EPA, des sociétés publiques et des régies financières passeront aussi à la RTG pour expliquer aux Guinéens l’utilisation du Budget exercice 2022. Le Président de la Transition a instruit le Premier ministre de lui présenter, au plus tard lundi, 14 novembre 2022, le programme de passage.

A suivre…

Africaguinee.com