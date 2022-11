Conakry : Ténue de la 15ème session du Comité d’Orientation Stratégique du projet BoCEJ

CONAKRY-Les travaux de la 15ème session du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) ont démarré ce vendredi 11 novembre 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Le lancement des activités a été présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo qui avait à ses côtés, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno. Outre ces membres du Gouvernement, on notait aussi la présence du Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne de pour la Promotion de l’Emploi (Aguipe), M. Hassimiou Souaré, ainsi que d’autres personnalités de marque.

Cette session est la dernière au compte de ce projet initié par le Gouvernement guinéen et financé par la Banque Mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américain. Au cours des travaux, il sera question de faire le point sur les activités réalisées courant l’année 2022.

« Le parcours a été élogieux malgré les difficultés. Aujourd’hui nous sommes satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Ce n’est pas pour faire un bilan, mais c’est juste pour montrer les activités que nous avons réalisées au cours de l’année 2022. Les résultats sont très bons parce que nous sommes à 96% du taux de décaissement, et l’essentiel des activités qui était planifiés au début sont à ce jour réalisés pratiquement », a expliqué M. Abdoulaye Diallo, Gestionnaire du projet.

Parmi ces résultats engrangés, il a énuméré le plan d’orientation stratégique ; l’élaboration de manuel de procédure pour les projets ainsi que sa validation. « Nous avons accompagné l’enseignement supérieur dans des formations, dans la révision des textes, sans compter des appuis que nous faisons au niveau des sous-projets dans le cadre de l’appui technique et le financement des autres projets », a-t-il ajouté.

Lancé en 2015, le projet Bocej est une initiative du Gouvernement qui qui vise à améliorer l’emploi et l’employabilité des jeunes à travers le développement des programmes et compétences civiles. Le Comité d’Orientation Stratégique est chargé de la supervision du projet et sa cohérence avec l’orientation des réformes en cours au niveau sectoriel. C’est l’instance chargée d’orienter le projet et d’en assurer le suivi général, a rappelé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo.

« Le Comité d’Orientation Stratégique se réunit chaque six mois, la dernière réunion s’était tenue en mars. La présente session devrait se tenir en septembre, mais le projet Boceje doit clôturer officiellement le 30 décembre 2022. A cet effet, j’informe l’ensemble des membres que nous tenons la toute dernière session de référence, délai contractuel de clôture.

Le Comité stratégique est une réunion technique qui nous permet de passer en revue tous les aspects liés à l’exécution du projet. A la lumière des points inscrits à l’ordre jour, au regard des résultats obtenus sur le terrain, j’ose croire que les échanges seront fructueux, et nous permettront de faire des propositions concrètes quant à la suite à donner aux acquis du projet pour sa pérennisation », a formulé le ministre.

Pour le représentant de la Banque Mondiale à cet événement, les résultats du projet sont satisfaisants. Mamadou Saliou Diallo, spécialiste principal en éducation bureau Conakry, a, au nom de l’institution remercié les gestionnaires du projet BoCEJ.

« Nous avons vu l’évolution des indicateurs. Certes, il y a des manquements mais, c’est vraiment satisfaisant parce que nous avons vu au niveau de certains indicateurs qu’il y a des dépassements. D’ici la clôture du projet le 31 décembre, nous espérons que les autres indicateurs où il y a des choses à rajouter, des efforts seront fournis et que les indicateurs seront au vert, c’est-à-dire à 100% », a-t-il souhaité.

Mansa Moussa Sidibé, président du front compétitif pour l’employabilité des jeunes représente le secteur privé au sein du comité d’orientation stratégique. Il plaide pour la pérennisation du projet. Dans son discours, il a rappelé que pendant les sept années de sa durée, le projet a pu financer dix-sept (17) projets dont 15 qui s’acheminent vers la fin. Ces 15 projets ont mis ensemble les formateurs et les utilisateurs (institutions d’enseignements supérieurs et le secteur privé guinéen).

« Le secteur privé qui a énormément de difficultés dans l’utilisation des jeunes à cause du déficit des compétences, nous avons estimé que c’était tout à fait normal que la Banque Mondiale vienne au secours de la Guinée. Ça été une bonne chose. J’ai invité le Gouvernement de la transition à tenir compte de la capacité de ce projet BoCEJ dans la satisfaction des entreprises guinéennes pour l’amélioration des compétences des jeunes.

Pour réussir, la transition doit aider pour la reconduction du projet qui est un projet excellent. C’est pourquoi j’invite les membres du CNRD et ceux du Gouvernement à faire en sorte que le projet ne s’arrête pas », a lancé le doyen Sidibé.

Le projet BoCEJ intervient dans plusieurs axes : accompagnement des institutions d’enseignements supérieures, Agriculture ; Tourisme ; BTP etc. bref tous les projets innovants qui répondent au besoin de l’emploi guinéen sont concernés.

Le projet devait faire bénéficier 13 600 jeunes, mais aujourd’hui il est à près de 18 000. Dans les programmes de formation, 11 000 jeunes sont inscrits pour répondre au besoin de l’emploi.

