Cascade d’accidents en Guinée : Le pire évité de justesse à Hamdallaye…

CONAKRY-La Guinée est frappée par une série d’accidents de la route souvent meurtriers. Ces accidents en cascades n’épargnent quasiment aucune partie du territoire national. Qu’il s’agisse des centres urbains ou en raz-campagne, des drames continuent de se produire avec leur cortège de dégâts humains et matériels.

Dans la nuit du jeudi à ce vendredi 11 novembre 2022, le pire a été évité de justesse à Hamdallaye dans la commune de Ratoma. Aux environs de 04h du matin, un camion-remorque a perdu le contrôle et a fait plusieurs dégâts matériels (voir photo), non loin du rond-point Hamdallaye. Dans sa folle course, le mastodonte a broyé plusieurs engins sur son passage.

« C'est aux environs de 04h du matin que le camion-remorque a perdu le contrôle alors qu’il était en provenance du carrefour concasseur en partance vers le rond-point de Hamdallaye. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais il endommagé plusieurs tricycles et deux véhicules qui étaient stationnés près de la station », a expliqué un vigile d’une station-service située à proximité de l’accident.

A suivre….

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com