Ulrich Meier-Tesch, Ambassadeur d’Allemagne : "La constitution de 2020 n’a rien apporté de bon à la Guinée…"

CONAKRY-La République Fédérale d’Allemagne a fêté ce mercredi 9 novembre 2022, le 33ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. En Guinée, la commémoration a eu lieu à la résidence de l’ambassadeur, Ulrich Meier-Tesch, devant un parterre d’invités composés de diplomates, d’hommes politiques, de responsables du Gouvernement, d’hommes de médias (dont Africaguinee.com).

Dans son discours, le diplomate Allemand s’est tout d’abord appesanti sur la portée de cette fête pour son pays, avant d’ouvrir une large parenthèse sur la guerre Russo-Ukrainienne qui continue de bouleverser le monde.

« Nous nous souvenons des personnes courageuses qui se sont révoltées contre une dictature méprisante, qui ont fait tomber le mur et qui ont ainsi ouvert la voie à l'unité Allemande. Le 3 octobre n'aurait pas été possible sans le courage de novembre 1989, le courage des personnes qui sont descendues dans la rue à l'époque et qui ne savaient pas ce que cette protestation pacifique et non violente allait donner (…). Aujourd'hui nous réjouissons qu’il existe en Allemagne une génération pour laquelle l’Est et l’Ouest ne sont plus que des points cardinaux et ne désignent plus des systèmes sociaux qui se méfient l’un de l’autre », s’est réjoui l’ambassadeur.

Guerre Russo Ukrainienne

Poursuivant, il affirme que ce souvenir est marqué cette année par un constat amer. Le 24 février la Russe a déclenché une guerre brutale en attaquant un pays (l’Ukraine) voisin de l'Europe.

« Nous sommes tous bouleversés par cette guerre qui a causé tant de souffrances et de destructions pour les habitants de l’Ukraine. Cette guerre a poussé des milliers de personnes de fuir. Je sais que certains guinéens pensent que cette agression Russe ne les concerne pas. C’est faux. Il s'agit d'un mépris ouvert de la charte de Nations-Unies qui a également soutenu le mouvement vers l'indépendance de la Guinée et qui garantit sa liberté. Chaque citoyen guinéen est lui aussi directement touché par l'augmentation des prix et l'interruption des chaînes de production et de commerce », a martelé l’ambassadeur.

De la vie politique interne en Guinée

Dans son discours, le diplomate allemand n’a pas occulté la vie politique interne de son pays hôte et la transition en cours. Il assure que la République Fédérale d’Allemagne est prête à soutenir la Guinée dans le processus pour un retour à l’ordre constitutionnel. Ulrich Meier-Tesch indique que la Constitution de 2020 votée sous Alpha Condé, n’a rien apporté de bon au pays. Il souhaite que le dialogue annoncé soit inclusif.

« Il y a trois 3 ans, alors que je n'étais dans le pays que depuis quelques mois, la Guinée s'est dotée d'une nouvelle constitution conformément au souhait de son président d'alors (Alpha Condé, ndlr). Cela n'a rien apporté de bon au pays qui a finalement conduit à la prise du pouvoir le 5 septembre de l'année dernière. Aujourd'hui, la Guinée est de nouveau confrontée à l'élaboration d'une nouvelle constitution et d’élire des institutions républicaines par la voie démocratique. L'Allemagne est prête à soutenir la Guinée dans cette voie.

Rencontre entre le Premier ministre et le quatuor

Je suis très heureux qu'un accord ait été trouvé avec la CEDEAO sur la feuille de route et que la période de la transition puisse être utilisée efficacement pour rétablir rapidement l'ordre constitutionnel. A cet égard, je salue expressément les efforts du gouvernement en faveur d'un dialogue politique pour lequel la rencontre annoncée avec le quatuor donnera une impulsion décisive afin que le dialogue soit le plus inclusif. Je souhaite de tout cœur à la Guinée de réussir sur ce chemin », a dit le diplomate allemand.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com