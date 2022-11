Queen Rima, finaliste du Prix Découvertes Rfi : "Votez pour moi, je tiens à ce prix pour honorer la Guinée…"

CONAKRY- "Chers compatriotes guinéens, je compte sur vous, votez pour votre fille, votez pour votre sœur, votez pour la Guinée...". C'est le message que Queen Rima vient de lancer aux Guinéens après avoir été retenue parmi les dix (10) finalistes du concours prix Découvertes Rfi 2022.

Chaque année, le Prix Découvertes met en lumière de nouveaux talents qui excellent dans la musique sur le continent africain et les caraïbes. La jeune rappeuse Guinéenne, Queen Rima est parmi les lauréats de ce concours annuel. Interrogée par Africaguinee.com, la chanteuse a expliqué que le vote se déroule bien et qu'elle espère gagner ce prix pour honorer la Guinée.

"Le vote avance très bien pour le moment. Nous passons dans les universités pour apprendre aux gens à voter et sur les réseaux sociaux également nous faisons le nécessaire pour montrer aux gens comment voter pour Queen Rima. J'espère gagner et je tiens vraiment à ce prix", a expliqué Queen Rima.

Les finalistes de cette édition 2022 du Prix Découvertes RFI sont : Ayam (Madagascar), Black AD (Mali), Garçin Lagaçant (Gabon), Greg Burkimbila (Burkina Faso), Lukas Luna (République Démocratique du Congo), Magdaline Mytil (Haiti), Masterland (Burundi), Niino Md (Sénégal), Queen Rima (Guinée), Tripa Gninnin (Côte d’Ivoire).

Pour gagner ce prix, la Guinéenne Queen Rima compte sur le vote de ses compatriotes en Guinée et à travers le monde. C'est pourquoi, elle lance un appel à tous les Guinéens d’où qu'ils soient à travers le monde de voter et de faire voter pour elle.

"Je lance un appel au peuple Guinéen de me soutenir parce que si je gagne, c'est Guinée qui va en bénéficier. Bien sûr que cette compétition met plus de lumière sur les artistes au niveau international mais si Queen Rima gagne ce prix, on dira que c'est la Guinée qui a gagné, c'est une artiste guinéenne qui a remporté ce prix. Donc, c'est notre très chère Guinée d'abord. J'invite tout le monde à voter massivement pour moi. La Guinée, je compte sur vous, votez pour votre fille, votez pour votre sœur, votez pour la Guinée", a sollicité Queen Rima.

Le lauréat ou la lauréate de l’édition 2022 du prix Découvertes Rfi sera désigné le 18 novembre prochain lors d'une émission en Facebook Live, après le vote du grand jury, présidé par l’artiste Yemi Alade.

