Guinée : La justice ordonne la saisie des avoirs d’Alpha Condé et ceux de 187 dignitaires de son régime

CONAKRY-La justice guinéenne a ordonné ce mardi 08 novembre 2022 la saisie conservatoire des avoirs de l’ancien président Alpha Condé et ceux de 187 dignitaires de son régime. La décision fait suite aux injonctions de poursuites émises par le Garde des Sceaux, le 03 novembre 2022.

L’ancien dirigeant guinéen qui poursuit son séjour à Istanbul et ses coaccusés sont soupçonnés des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écritures publiques, détournement de deniers publics et complicité.

« Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 du Code de procédure pénale, le Procureur Général près la Cour d'appel de Conakry a instruit le 07 Novembre 2022, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum, d’engager sans délai, des poursuites judiciaires par la saisine d’une unité de police judiciaire spécialisée en enquêtes financières pour des fins d'enquêtes et de procéder au gel des comptes bancaires des personnes suspectes et incriminées dans le cadre de la présente procédure », a indiqué le procureur général.

Yamoussa Conté instruit également le Parquet du Tribunal de Première Instance de Kaloum de procéder sans délai et par voie de réquisitions adressées à la Direction Centrale de la Police de l’Air et des Frontières et aux entités relevant de son ressort notamment l’Aéroport International AHMED SEKOU TOURE ainsi que les postes frontaliers maritimes et terrestres, d'une Interdiction de sortie du territoire national de toutes les personnes mises en cause dans la présente procédure. Le parquet de Kaloum a été aussi instruit d'entreprendre des mesures conservatoires sur tous leurs avoirs en République de Guinée.

A suivre…

