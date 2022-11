Aly Touré : "Il n'y a pas 10% des personnes inculpées en prison…"

CONAKRY-Créée en décembre 2021, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) est une juridiction pénale, au premier et au deuxième degré. Depuis sa mise en place, elle a enclenché plusieurs procédures liées à des crimes économiques. Elles touchent notamment des cadres de l’administration déchue le 05 septembre 2021.

Selon le procureur spécial de la CRIEF, à la date du 09 novembre 2022, la juridiction a enregistré, 101 procédures réparties, en terme d’orientation procédurale, comme suit : 78 dossiers transmis à la chambre de l’instruction, 14 dossiers orientés en citation directe, un dossier reçu en opposition, un dossier orienté en flagrant délit.

« Depuis qu’on a commencé à recevoir les procès-verbaux, il y a sept (7) procédures qui ont été classées sans suite. C’est-à-dire sept procédures dans lesquelles nous n’avons pas trouvé d’infractions à la loi pénale qui rentre dans la compétence de la CRIEF et qui méritent poursuite à notre niveau », a indiqué Aly Touré.

A date, 299 personnes sont poursuivies devant la CRIEF. Selon le procureur, il n’y a que onze qui sont en détention.

"Parmi ces 299 personnes poursuivies, il n'y a que 11 en détention. On ne peut pas dire qu'à la CRIEF, la détention est systématique. Non ! On n'est pas en détention systématique. Il n'y a même pas 10% de détention de ceux qui sont poursuivis", a martelé Aly Touré.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28