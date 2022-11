Lola : Des échauffourées signalées à Kokota...

LOLA-Des échauffourées ont éclaté entre élèves et responsables de la direction du collège de Kokota, une sous-préfecture située dans la préfecture de Lola au sud de la Guinée. Selon nos informations, la direction a été vandalisée par des élèves manifestants.

A en croire l'autorité préfectorale de Lola, ces mouvements sont liés à l'augmentation des frais de l'APEAE (association des parents d’élèves) à 150.000 GNF.

" Nous avons fait le déplacement hier (mardi 08 novembre) avec les autorités de l'éducation et les forces de l'ordre. Sur les lieux, nous avons invité les élèves, le maire, le sous-préfet, les responsables d'APEAE. Nous les avons sensibilisés, le calme est revenu.

Il faut toutefois déplorer le vandalisme de la direction. Heureusement que les documents essentiels non pas été touchés puisqu’ils se trouvaient dans un autre bureau fermé.

La cause des mouvements est liée à l'augmentation des frais d'APEAE. L'Etat doit prendre les contractuels en charge. Comme l'argent des contractuels n'est pas encore venu (…), ils ont fixé l'APEAE par un élève à 150.000fg pour pouvoir payer ces contractuels en attendant que l’Etat réagisse. Le hic, les autorités locales n'ont pas remonté l'information. Moi je n'étais pas au courant, le DPE non plus, c’est ce qui a provoqué ces incidents ", nous a confié le Colonel Cécé Maomou, préfet de Lola.

Selon nos informations, les heurts ont repris ce mercredi 9 novembre 2022. Un groupe d’élèves mécontents est sorti pour protester une nouvelle fois contre cette mesure. "Nous avons appris ce matin, qu'il y a un petit groupe qui s'est levé ce matin pour manifester. Donc nous allons envoyer une équipe là-bas pour ramener le clame", ajoute le préfet.

« Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser », a brièvement confié le maire de Kokota, interrogé ce matin par notre reporter basé dans la région.

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43