Les "bayas" ou l’arme de séduction des femmes : "Les cliquetis excitent les hommes…"

CONAKRY- Mariées ou non, elles sont nombreuses ces femmes qui portent des perles au niveau des hanches. Ces perles communément appelées "baya" sont de plusieurs qualités. Parfumées, bruissant ou non, elles cachent bien des secrets.

Arme de séduction ou simple objet de beauté ? Pourquoi les femmes sont si accrocs à cet accessoire de beauté ? Africaguinee.com a enquêté auprès des femmes. Les témoignages sont saisissants.

Maïmouna Tounkara vend des perles "baya" au carrefour Cosa. Elle raconte le secret des bayas qu’elle revend. "Depuis plusieurs années, je vends des perles baya. Mais, je vais vous dire : Il existe plusieurs types de bayas. Nous avons des perles de taille petite ressemblant à des graines.

Ce sont de petits colliers mis en nombre qu’on porte sur les hanches. Le prix de ces perles coûte entre 10.000 à 15.000 Gnf. Nous avons aussi les gros bayas qui font beaucoup de bruits. Les cliquetis attirent même l'attention des hommes.

Si une femme porte ces baya-là, et que son mari les touche une seul fois, il n’aura plus envie de chercher une autre femme. Cette qualité, nous vendons un seul baya à 25.000 jusqu’à 30.000 francs guinéens. Les perles viennent de partout à travers le monde : Maroc, Sénégal, Liban, Nigeria, Niger, Ghana.... etc », explique-t-elle.

R.K porte des baya depuis plusieurs années. Elle explique l’importance des bays dans son arsenal de séduction : "Nous les femmes, nous utilisons les perles "baya" pour être encore plus belle. Hormis les bracelets, les bagues, les chaines, les boucles d’oreilles ; les maquillages... etc. Les perles "baya" constituent un accessoire qui attirent aussi l'attention des hommes. C'est un élément de mise en valeur de la féminité. C’est une arme de beauté et de séduction", raconte cette fille.

F.T, raconte qu’elle porte des bayas pour séduire son mari. " Je porte les perles "baya" d’abord par amour. Je les aime beaucoup. Ensuite, c'est un accessoire qui attire beaucoup mon mari envers moi. C’est ce qu’une femme cherche. En plus de ça, les bayas contribuent aussi rendre la femme plus belle. D'ailleurs, les perles "baya" font partie des secrets de la femme. Il y a beaucoup de qualité mais moi je porte les bayas de haute qualiité, les plus attirants, les plus séduisants".

S.B abonde dans le même sens que FT. "Personnellement j'aime bien les perles depuis mon enfance. J’ai grandi avec. Avant, je pensais que sa augmente la forme. Mais bon c'est plus que ça. Les perles contribuent rendre jolie les hanches. Quand une femme porte les bayas, ça excite beaucoup les hommes, ça les attire vers toi. On ne peut s’en passer".

