Grève de la faim : Première victoire pour Foniké et Ibrahima Diallo…

CONAKRY-En grève de la fin depuis le 07 novembre 2022, Ibrahima Diallo et Oumar Sylla, deux cadres du FNDC détenus depuis 1er août dernier, viennent d’obtenir une première victoire. Le coordinateur national et le responsable des opérations du FNDC, mouvement dissous le 06 août dernier par la junte, ont bénéficié d’un non-lieu partiel, a appris Africaguinee.com.

Si initialement, ils étaient poursuivis pour "participation délictueuse à un attroupement interdit, troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incendies volontaires, pillages et coups et blessures", le magistrat instructeur s’est rendu compte que certaines charges reprochées aux activistes ne sont pas établies. Le juge a donc décidé de les abandonner. Pour l’heure, nous ne savons pas la nature des charges abandonnées. Il faut cependant dire qu’il s’agit là d’une première victoire pour ces deux leaders de la société civile.

L’ordonnance qui a été pris lundi dernier par le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première instance de Dixinn, indique toutefois qu’ils (Foniké et Ibrahim) sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Dixinn. Aucune date n’a cependant été pour l’instant annoncée pour l’ouverture du procès.

La défense de ces deux activistes exige l’ouverture rapide du procès ou à défaut les libérer en attendant la suite de la procédure. C’est dans ce contexte que maître Salifou Béavogui, a adressé ce 08 novembre un courrier au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn pour demander l’enrôlement du dossier et l’ouverture du procès.

Dossier à suivre…

