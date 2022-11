Cécé Raphaël révèle : "Mon père a été tué, deux de mes sœurs ont été violées par des militaires aux 32 escaliers…"

CONAKRY-Des scènes horribles ont été commises après les événements du 03 décembre 2009 au camp Koundara lorsque le Capitaine Moussa Dadis Camara a frôlé la mort. En représailles après l’attentat qui a visé le président, une véritable chasse à l’homme a été déclenchée contre les proches de Toumba et leurs familles.

Ce mercredi 9 novembre 2022, Cécé Raphaël Haba a décrit le supplice qu’il a vécu, en plus d’être considéré comme une paria par sa communauté. L’accusé dit avoir tout subi et tout perdu.

Des militaires qui étaient à sa trousse se sont rendus à son domicile pour piller et commettre des exactions au cours desquelles son père a trouvé la mort. Pire regrette-t-il, deux de ses sœurs ont été arrêtées et conduites aux « 32 escaliers » (situé dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo) où elles ont été violées.

« Parmi les gens qui sont venus piller mon domicile je n'ai pas vu Marcel. Je ne peux pas mentir sur lui. Mais les personnes qui ont arrêté ma femme pour qu'elle leur indique où je me trouve c'est le groupe de Démota. Ceux qui sont venus à mon domicile c'est le groupe de Jacques Ouerêt. J'avais un restaurant à la devanture de ma maison, ils ont saccagé tout. Ils sont entrés dans ma chambre, l'enfant qui était couché sur le lit, ils l'ont jeté par terre, ma femme a pris sa tête. Ensuite, ils ont pris ma mallette.

Ils ont vidé tout. Ils sont venus prendre deux de mes sœurs, les envoyer aux 32 escaliers pour les violer. Qu'est-ce qui est plus grave que ça ? J'ai fait quoi pour mériter un tel sort ? Mon père qui était là, ils l'ont tiré et le faire trainer jusqu'il ait trouvé la mort. Qu'est-ce que j'ai fait ? Marcel n'était pas là-bas. Je suis un croyant et je ne peux pas mentir sur lui », a déclaré l'accusé qui comparait pour la troisième fois devant le tribunal criminel de Dixinn qui juge le dossier du massacre du 28 septembre 2009.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com