Camp Alpha Yaya : l’avocat, Raphaël et le « mythe » des 32 escaliers…

CONAKRY-Sous le règne du Comité National pour la Démocratie et le Développement (CNDD), dans l'enceinte de la présidence (camp Alpha Yaya Diallo), se trouvait un lieu de détention uniquement réservé aux soldats « récalcitrants », appelé 32 escaliers. Tout un mythe entoure cet endroit souvent indexé comme un véritable « goulag » où l’on torture des gens.

Cécé Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier du massacre du 28 septembre fait partie de ceux qui ont séjourné dans les " 32 escaliers".

"Que savez-vous des 32 escaliers et qu'est-ce qu'on fait aux gens qui y sont détenus ?" questionne maître Gilbert Camara (un des avocats de la partie civile).

« C’est un lieu où on envoie les militaires qui sont en déroute pour les redresser si réellement tu as manqué du respect à ton chef », a fait savoir Cécé Raphaël Haba.

Ensuite, maitre Gilbert Camara est revenu à la charge avec cette autre question : Comment on redresse un militaire là-bas ?

« On t’envoie pour faire 8 (huit) jours de prison. Il y a un conseil qui te dit voici ce que tu dois faire jusqu’à ce que ta détention de redressement se termine. C’est des conseils qu’on te donne. Donc, c’est un endroit où on envoie des soldats indisciplinés. On ne te frappe pas. On te redresse pour te ramener dans les rangs », a déclaré l'accusé qui comparait depuis hier lundi, 07 novembre 2022 à la barre du tribunal criminel de Dixinn qui juge le dossier du massacre du 28 septembre 2009.

Après sa déposition lundi 07 novembre dans laquelle il a nié les charges portées à son encontre, l’accusé a indiqué qu’il n’a pas été arrêté pour le massacre du 28 septembre, plutôt pour les évènements tragiques du 03 décembre. Dans son récit, il a confirmé certaines déclarations de son ancien chef Toumba Diakité.

Mais au moment des questions, il a été mis en difficulté par les avocats de la partie civile et le parquet. Deux camps qui ont soulevé des contradictions entre ses dires à la barre et sa version des faits dans l’ordonnance de renvoi.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com