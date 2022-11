Adoption des statuts révisés de la Féguifoot : La FIFA et la CAF écrivent au CONOR

CONAKRY-En prélude à l’Assemblée Extraordinaire prévue le 12 novembre pour l’adoption des statuts révisés de la FGF (fédération guinéenne de football), la FIFA et la CAF ont adressé un courrier conjoint aux dirigeants du Comité de Normalisation (CONOR).

Dans ledit courrier signé par Kenny Jean-Marie, Directeur de la division Association Membres de la Fifa et Felix Majani, Directeur des Affaires Juridiques, il est fait mention que la révision des statuts et du code électoral de la FGF reste une étape indispensable et primordiale à l’organisation et la tenue des élections d’un nouveau Comité Exécutif qui marquera la fin du mandat du CONOR.

« Tout premièrement, nous souhaitons souligner que la révision des statuts et du code électoral de la FGF reste une étape indispensable et primordiale à l’organisation et la tenue des élections d’un nouveau Comité Exécutif qui marquera la fin du mandat du CONOR. Dans ce contexte, nous vous rappelons que la FGF, en qualité de membre de la FIFA et de la CAF est tenue de veiller à ce que ses statuts soient pleinement conformes aux dispositions et exigences obligatoires contenues dans les Statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA et de la CAF. Ainsi, l’art. 15 des Statuts de la FIFA fait référence à un certain nombre de principes de bonne gouvernance qui doivent obligatoirement être repris dans les statuts de la FGF », mentionne le courrier.

Par ailleurs, pour plus de cohésion, de stabilité et d’efficience dans la mise en œuvre des projets de développement au sein de ses associations membres, la CAF invite ces dernières à adopter un système d’élection par listes.

« Finalement, nous souhaitons vous confirmer que la version finale des statuts de la FGF est conforme aux exigences et aux statuts et règlements de la FIFA et de la CAF. Nous sommes convaincus que les nouveaux textes contribueront à maintenir un fonctionnement démocratique, équitable, transparent et financièrement responsable de la FGF et de ses organes », poursuit la note de Kenny Jean-Marie et Felix Majani.

A suivre…

