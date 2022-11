Troy Fitrell, ambassadeur des USA : « Je soutiens les aspirations démocratiques de la Guinée… »

Les américains se rendent aux urnes ce mardi 8 novembre 2022 pour élire les 435 députés qui siégeront à la Chambre des Représentants pour les deux prochaines années, un tiers des Sénateurs, des Gouverneurs et élus locaux. Ces élections de mi-mandat sont très scrutées car elles déterminent le rapport de force entre Démocrates et Républicains, à deux ans du prochain scrutin présidentiel.

A la Chambre des Représentants, les Démocrates sont talonnés par les Républicains -221 sièges sur 435-, tandis qu’au Sénat, ce sont les Républicains qui sont majoritaires avec 52 sièges sur 100. A l’occasion de ces élections très importantes, TROY FIFRELL, ambassadeur des Etats-Unis d’Amériques en Guinée, s’est exprimé pour rappeler l’importance de la Démocratie.

« La démocratie est un travail difficile. Nous demandons aux bonnes volontés, à toutes les personnes concernées de nous concentrer sur les grands objectifs pour une société pacifique et responsable. Nous avons un défi par rapport au processus démocratique aux Etats-Unis à la suite de notre toute dernière élection lorsque des groupes ont cherché à saper la transition pacifique du pouvoir. Cette expérience nous rappelle qu’aujourd’hui et toujours, nous devons rester vigilants pour protéger la démocratie », a déclaré le diplomate américain.

Tous les citoyens et les dirigeants doivent travailler ensemble pour garantir un processus électoral pacifique et très authentique, ajoute l’ambassadeur, qui souligne que dans une démocratie, c’est le pouvoir du peuple qui compte le plus.

« Nous avons tous un rôle à jouer. Il faut travailler pour que les gens puissent participer librement au processus démocratique et choisir les dirigeants qui correspondent à leur vision de l’avenir », a lancé Troy Darmian Fitrell.

Le Représentant du pays de Joe Biden en Guinée n’a pas occulté la transition en cours dans son pays hôte. Il affirme qu’il soutient les aspirations démocratiques de la Guinée.

« Lorsque j’exprime mes espoirs pour l’avenir démocratique en Guinée, je formule les mêmes espoirs pour mon propre pays. La démocratie n’est pas une course, c’est un processus, et ce processus nécessite un investissement et un soutien constant. Je soutiens les aspirations démocratiques de la Guinée, j’espère que vous soutiendrez également cet objectif dans mon pays », a-t-il déclaré.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com