Meilleures performances dans le secteur minier en Guinée : la société RUSAL primée par Mines Awards Guinée

Dans le cadre de sa première édition 2022, Mines Awards Guinée a organisé à Conakry le samedi dernier, 5 novembre 2022, une cérémonie de récompense des meilleures entreprises et dirigeants évoluant dans le secteur minier guinéen, ainsi que les localités exploitées pour le bon usage des taxes qui leur sont reversées. Cet événement s'est déroulé dans un réceptif hôtelier de la place et il a réuni plusieurs personnalités venues de plusieurs structures administratives publiques et privées de Guinée. Et, de nombreuses sociétés minières évoluant en Guinée, dont le géant minier RUSAL, ont bénéficié de trophées. Plusieurs autres acteurs clés intervenant dans le secteur des mines ont aussi reçu des distinctions.

Mines Awards Guinée est une structure qui se veut un lieu de reconnaissance du bilan de sécurité des mines sur le territoire guinéen. A compter de cette première édition de 2022, Mines Awards Guinée compte décerner chaque année des prix, à titre de récompense, à des acteurs de l'exploitation minière pour leurs réalisations et impacts sur les populations locales en particulier et les populations guinéennes en général. Le tout pour honorer les opérations minières les plus sûres de la Guinée.

« Mines Awards Guinée est une cérémonie qui récompense des meilleures entreprises et dirigeants évoluant dans le secteur minier Guinéen, sans oublier les localités exploitées pour le bon usage des taxes qui leur sont reversées. Chaque année, des prix récompenseront les acteurs de l’exploitation minière pour leurs réalisations et impacts sur nos populations », a dit Nafisatou Sylla, la vise présidente du comité d’organisation de Mines Awards Guinée.

Au cours de cette première édition, 29 entreprises et personnalités ont été récompensées par Mines Awards Guinée. Et, elles ont reçu leurs satisfécits en présence du secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Bachir Camara. Cette autorité a mis l’occasion à profit pour remercier les organisateurs de cette cérémonie de récompense et de distinction des acteurs qui œuvrent dans le secteur minier en République de Guinée.

« Le ministère fera tout son effort afin que cet événement continue à rayonner autour de la Guinée. J’espère que les années à venir, on pourra le faire à l’intérieur du pays, une ou deux fois afin de reconnaître vraiment les différents secteurs. Car, le secteur minier apporte énormément de choses et il y a encore beaucoup à faire. Et, ensemble, nous pouvons gagner et vaincre », a t-il déclaré.

Parmi les sociétés minières honorées par Mines Awards Guinée ce samedi, figure en bonne place le géant minier RUSAL, l'un des plus grands producteurs d'aluminium mondial.

« RUSAL opère en République de Guinée depuis 2001, étant l'un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d'alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d'exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde, Dian-Dian, dans la région de Boké. RUSAL est le leader mondial du secteur de l'aluminium. En 2021, la Société représentait environ 5,6 % de la production mondiale d'aluminium, 6,3 % de la production d’alumine », a fait savoir Yury Grigoryev, le représentant du Chef de la représentation de RUSAL en Guinée, Alexandre Larionov, à cette cérémonie.

« Nous félicitons et remercions les organisateurs de cet événement Mines Awards Guinée qui ont bien voulu reconnaître les actions des sociétés minières que nous sommes en vers les communautés. Depuis plus de 20 ans, RUSAL développe avec succès ses activités en Guinée. Et tout au long de ces années, nous avons constamment soutenu l'éducation et le système de santé de la Guinée. En 2015, RUSAL a construit en Guinée un centre épidémiologique moderne pour lutter contre l’épidémie d'Ebola et a créé en 2020 un autre centre multifonctionnel de traitement des maladies infectieuses pour contrer la COVID-19. Au cours des dernières décennies en Guinée, grâce à nos programmes de bourses, des centaines de spécialistes guinéens de diverses qualifications ont reçu une formation de qualité en Russie. Le lancement du nouveau programme de formation ‘’Bourse RUSAL 2022’’ est la meilleure illustration de notre intention de continuer à apporter un soutien systématique à l'éducation et au système de santé guinéens, guidée par les principes de responsabilité sociale et de développement durable », a rappelé le représentant d`Alexander Larionov, Chef d la représentation de RUSAL en Guinée.

RUSAL a été l'une des premières entreprises privées à aider l'Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l'épidémie d'Ebola, RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) qui, pendant la pandémie de Covid-19, reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Également, en juin 2020, RUSAL a réalisé en 21 jours un nouveau Centre multifonction à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen.

En juillet 2020, RUSAL a affrété un avion-cargo humanitaire médical pour livrer en Guinée une cargaison médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée. La cargaison comprenait des dizaines de types de médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints de coronavirus. En novembre 2020, RUSAL a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances dotées d'équipements de pointe, y compris des ventilateurs destinés à fournir des soins médicaux d'urgence et à assurer la réanimation des patients.

En plus de tous ces gestes dans le domaine médical en faveur des populations guinéennes, RUSAL s'est aussi invitée dans le secteur de l'éducation. Au compte de l'année 2022, cette grande société minière, l'une des plus grandes productrices d'aluminium au monde, a offert une bourse d'études et d'entretien à 50 étudiants guinéens dans les universités de médecine russes, dans le cadre du programme « Bourse RUSAL 2022 ».

Effectivement, dans le cadre de ce programme, ces 50 jeunes guinéens auront la possibilité de recevoir gratuitement une formation médicale professionnelle supérieure et secondaire à l'Université médicale d'État de Krasnoïarsk (KrasSMU) et au Collège pharmaceutique auprès de KrasSMU. Toutes les dépenses liées au vol, à l'hébergement, à la formation des étudiants guinéens, ainsi que le paiement de leurs bourses sont pris en charge par RUSAL.

Selon les déclarations faites à l’occasion du lancement de ce programme dénommé « Bourse RUSAL 2022 », la mise en œuvre de ce programme permettra de former des médecins généralistes, chirurgiens, cardiologues guinéens hautement qualifiés, ainsi que des spécialistes en soins infirmiers et des laborantins. En outre, les étudiants admis pour ledit programme bénéficieront d'un stage dans les centres médicaux de la société. Les meilleurs, une fois diplômés, se verront offrir un emploi dans les entreprises de RUSAL en Guinée.