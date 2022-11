La BCRG lance un Avis d'Appel d'Offres pour « l’acquisition d’équipements et de mobiliers de bureau » pour son Agence régionale de Kankan

Dans le cadre de l'exécution de son programme budgétaire 2022, la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) exprime le besoin d'acquérir des équipements et des mobiliers de bureau en faveur de l'Agence régionale BCRG de Kankan. A cet effet, la BCRG lance un appel d'offres ouvert et invite toutes les entreprises régulièrement installées en République de Guinée et spécialisées dans la commercialisation des équipements et des mobiliers de bureaux à y répondre en présentant leurs offres.