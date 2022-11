États-Unis : Cellou Dalein attendu au Sénat et au Congrès américain

WASHINGTON-Cellou Dalein Diallo continue de dérouler son agenda du côté des Etats-Unis. Après avoir reçu le prix de la "Démocratie et de la Paix" lors du "African Leadership Award" tenu à New-York, l’ancien premier ministre guinéen est attendu à Washington.

Dans la capitale américaine, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) sera reçu au Congrès et au Sénat, a appris Africaguinee.com.

En juin dernier, il avait séjourné à Washington. A l’époque, il avait rencontré des responsables du Département d’Etat ainsi que de puissants lobbies. Cette fois-ci, c’est au niveau des deux chambres qu’il devrait être reçu. La transition guinéenne devra sans doute être au cœur des discussions.

Ce week-end lors d’un meeting tenu à New-York, l’homme politique a critiqué la façon dont la transition est conduite, rappelant qu’il avait salué l'arrivée de la junte qui a pris le pouvoir le 05 septembre 2021.

« Nous avons applaudi l’arrivée des militaires et nous nous sommes portés avocats du CNRD. Nous avons fait le tour du monde pour demander de ne pas les sanctionner mais de les accompagner.

Malheureusement lorsqu'on a vu que le actes et le discours décliné à l'occasion de la prise du pouvoir n'étaient pas le même, on a dit non, ce qui est en train de se faire n'est pas conforme à ce qui a été dit et promis. L'UFDG a toujours eu le courage de dénoncer ce qui n'est pas conforme à la loi », a-t-il déclaré.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com