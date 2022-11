Yaya Sow parle : "J’ai la conscience tranquille… je n’ai rien à me reprocher"

CONAKRY- C’est un véritable cataclysme que l’on vient d’assister au sein du ministère des Infrastructures et des Transports. Nommé par Décret le 26 octobre 2021 à la tête de ce département stratégique, le ministre Yaya Sow, ancien fonctionnaire international et sept de ses subordonnés viennent d’être suspendus à titre conservatoire par une note du Premier ministre Bernard Goumou qui ne précise pas dans sa décision les raisons. Une décision qui n’a pas de précédent similaire.

Du ministre au secrétaire Général en passant par le chef de Cabinet jusqu’aux conseillers juridique et principal, tous ont été suspendus. Le Directeur Général du fonds d'entretien routier, le directeur national de l'entretien routier ainsi que le responsable des marchés publics, n’ont pas été épargnés.

Le Chef du Gouvernement ne précise pas non plus la durée de cette suspension qui entre en vigueur ce lundi 07 septembre 2022. Au sein du ministère des Infrastructures et des Infrastructures, la surprise et la hauteur de l’incompréhension. Dès lors susurre-t-on, c’est la première fois dans l’histoire qu’une décision aussi lourde intervienne dans ce ministère. Un séisme tout simplement.

Joint par Africaguinee.com tard dans la soirée, le ministre suspendu a marqué son incompréhension, dès lors, selon lui, il n’a pas été appelé par le Premier ministre pour fournir des explications. En clair, Yaya Sow en personne a été pris de court. L’ancien fonctionnaire international affiche une sérénité indiquant avoir la conscience tranquille.

« Ce sont des gens qui m’ont informé…On ne m’a jamais appelé pour me demander quoique ce soit. J’ai la conscience tranquille. J’attends qu’on m’appelle, mais je n’ai rien à me reprocher », a-t-il brièvement déclaré.

En attendant d’en savoir plus sur cette décision, les spéculations vont train. Toutes sortes d’hypothèses sont émises, certains allant jusqu’à évoquer des histoires liées aux marchés publics. Une chose est certaine, dans ce département névralgique, les relations entre le ministre Yaya Sow et certains de ses collaborateurs ne sont pas au beau fixe, commençant par le Secrétaire Général.

Dossier à suivre…

Diallo Boubacar

Pour Africaguinee.com