Souguéta : Les condoléances de Cellou Dalein Diallo...

CONAKRY- L’accident tragique survenu ce dimanche 6 novembre 2022 à Souguéta suscite des réactions au sein de la classe politique. Plusieurs responsables politiques ont exprimé leur tristesse face à ce nouveau drame routier qui endeuille la Guinée et présenté leurs condoléances aux familles éplorées. C’est le cas de Cellou Dalein Diallo qui a transmis son message de condoléances à Africaguinee.com.

« C’est avec tristesse que j’ai appris le tragique accident de circulation survenu ce dimanche 6 novembre dans la sous-préfecture de Souguéta, à 60 Km de Kindia, occasionnant une vingtaine de morts et plusieurs blessés graves. Je présente aux familles des victimes et au peuple de Guinée mes sincères condoléances et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a réagi l’ancien Premier ministre.

Dans le même sillage, Sidya Touré une autre figure politique a exprimé son émotion face à cet accident tragique. « Je présente mes condoléances émues aux familles et aux proches des victimes de l’accident de circulation survenu à Souguéta et leur adresse tout notre réconfort pour surmonter cette douloureuse épreuve. J'ai une pensée pour les blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement », a réagi le leader de l’UFR (Union des forces républicaines) dans un tweet.

Selon un bilan officiel fourni par le Gouvernement, le drame a fait 22 morts et de nombreux blessés. Il annonce aussi une enquête et de nouvelles mesures.

Pour Bah Oury, c’est une terrible tragédie pour la nation. « Ces accidents récurrents et meurtriers nécessitent une vigilance accrue sur les routes », a suggéré cet autre acteur politique qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com