Réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de Conakry : Important communiqué d'EDG

La Direction Générale de l’Électricité de Guinée (EDG-SA) informe son aimable clientèle que dans le cadre de travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de Conakry (PRERTDC), une opération d’implantation de supports MT et de déroulage de câbles sur la nouvelle ligne 20kV sera effectuée. Pour des raisons de sécurité, certains départs (lignes) seront consignés (coupés) et la fourniture d'électricité sera interrompue ou alternée pour les quartiers concernés selon le programme ci-après.