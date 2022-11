Maison centrale : Ibrahima Diallo et Foniké Mengué entament une grève de la faim

CONAKRY-En détention depuis le 1er août dernier, Ibrahima Diallo et Oumar Sylla Foniké Mengué, ont entamé ce lundi 7 novembre 2022, une « grève de la faim » à la maison centrale.

Ces deux dirigeants du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), mouvement dissous par la junte le 06 août, ont été arrêtés suite aux manifestations anti-junte fin juillet dernier.

Ils sont inculpés pour "participation délictueuse à un attroupement interdit, troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incendies volontaires, pillages et coups et blessures". Des accusations qu’ils rejettent en bloc.

L’instruction de leur dossier a été bouclée depuis lors, mais l’ouverture de leur procès piétine. C’est pour protester contre cette détention qualifiée d’arbitraire qu’ils ont décidé d’entamer une grève de la faim ce lundi.

A suivre…

Africaguinee.com