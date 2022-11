Le Twitch francophone continue de battre des records

Depuis plusieurs années, le réseau social Twitch est devenu l'une des références parmi les nombreuses plateformes de divertissement en ligne. Le Twitch francophone a, lui, de plus en plus la cote également.

Avec des streamers présents en masse au sein de nombreuses contrées francophones, le contenu est vaste et offre ainsi un choix abyssal à tous ceux qui ont pris l'habitude de passer des heures sur le réseau possédé par Amazon ou tout simplement, de le découvrir.

Les événements directement liés à Twitch ne cessent de s’étendre, et ces dernières semaines, le réseau social semble clairement avoir franchi un tournant à ce sujet. Les disciplines et activités historiques profitent de l'avènement de Twitch au premier plan et offrent de ce fait, des chiffres faramineux au réseau si l'on s'en tient aux serveurs francophones.

Comment le Twitch francophone a-t-il explosé les chiffres dernièrement ?

Légende : Les médias traditionnels sont peu à peu éclipsés

L'industrie du jeu vidéo ne fait qu'un

On ne devient pas aussi rentable avec une stratégie de communication mal pensée. L'industrie du jeu vidéo a révolutionné le monde du divertissement ces dernières années et les sociétés de production ont eu un rôle majeur dans ce même bouleversement.

Désormais, un grand nombre de streamers, sans qu'ils soient forcément suivis par des milliers de personnes, se voient contactés par les éditeurs de jeu pour faire la promotion de leur contenu et ainsi, inciter les visiteurs à acheter les jeux. Une stratégie de longue haleine qui continue de porter ses fruits et qui fut très récemment mise en avant avec réussite par Activision avec son nouveau Call of Duty.

Cependant, Twitch continue aussi son développement vitesse grand V grâce à d'autres activités et d'autres pans de divertissement.

L'ouverture à d'autres activités que le gaming

Fort logiquement, le jeu vidéo reste la principale source de diffusion et de visionnage à l'heure actuelle sur Twitch, que cela soit en France, en Afrique ou dans le monde entier. Pourtant, le récent essor de Twitch s'est surtout fait grâce aux autres activités mises en avant par les diffuseurs eux-mêmes, offrant à certaines activités historiques un retour au premier plan que peu auraient pu imaginer il y a encore quelques années.

Parmi elles, on trouve le poker, ce jeu de cartes iconique qui connaît depuis plusieurs années un retour au premier plan impressionnant. Un tournant majeur pour lequel Twitch n'est certainement pas étranger si l'on s'en tient aux nombreuses chaînes diffusant chaque jour du poker sur la plateforme.

Cela peut être gratuit ou pour de vraies sommes d'argent, mais de nos jours, le poker est également responsable de la grande évolution du Twitch, notamment grâce à des plateformes connues dans le monde entier comme PokerStars et ses variantes, à l'instar du fameux Texas Holdem. Avec Twitch, le poker profite d'une plateforme pour continuer à consolider sa marche en avant, sa popularité et également, à faire gonfler des chiffres d'ores et déjà impressionnants. Pour preuve, la chaîne PokerStars accueille, en moyenne, près de 250 000 heures de visionnage chaque mois.

Légende : Twitch est un passage obligatoire

Un événement XXL historique avec le GP Explorer

L'idée était folle, les retombées furent historiques. Avec son GP Explorer, Squeezie, l'un des streamers phares de la communauté francophone, a explosé tous les chiffres du Twitch français.

En réunissant plusieurs de ses confrères sur le circuit Bugatti du Mans pour une course de Formule 4 et sa communauté la plus fidèle dans les tribunes, le créateur de contenu ne s'attendait peut-être pas à voir autant de monde débarquer sur sa chaîne Twitch tout au long de la journée.

Pendant la course phare et pour la première fois de l'histoire de Twitch en France, l'audience a dépassé le million de visiteurs uniques. Un événement historique qui pousse d'autres créateurs de contenu à sauter le pas et qui prouve surtout à quel point, le Twitch francophone est un marché porteur pour marques et créateurs de contenu à l'heure actuelle.